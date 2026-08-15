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Футбол 15 серпня 2026 · 16:11

Мільйони шейхів після збірної: Ребров отримав розкішні пропозиції з Близького Сходу

Екснаставник збірної України отримав дві пропозиції від клубів Саудівської Аравії та ОАЕ
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Мільйони шейхів після збірної: Ребров отримав розкішні пропозиції з Близького Сходу
Останнім місцем роботи Реброва залишається національна збірна (Фото: УАФ)

Колишній головний тренер збірної України Сергій Ребров відхилив декілька вигідних фінансових пропозицій від клубів Близького Сходу та відмовився повертатися до київського "Динамо".

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на проєкт "ТаТоТаке".

Щедрі пропозиції від арабських шейхів

Після відставки з посади керманича національної збірної, Сергій Ребров залишається без активної тренерської практики. Наразі спеціаліст обіймає лише адміністративну посаду віцепрезидента УАФ.

За інформацією джерел, до українського фахівця зверталися представники двох клубів із Саудівської Аравії та ОАЕ, де він уже має успішний досвід роботи.

Пропозиція шейхів складала від 2 до 2,5 мільйонів євро на рік особисто для Реброва. Для порівняння, в УАФ увесь тренерський штаб Реброва сумарно отримував близько 2 мільйонів євро.

Попри те, що арабські клуби пропонували значно вищий оклад, аніж він мав у збірній, Ребров відповів відмовою на обидва варіанти, що свідчить про його бажання взяти паузу в тренерській діяльності.

Розмова з "Динамо" та плани на майбутнє

Окрім варіантів із Близького Сходу, влітку з Ребровим контактував президент київського "Динамо" Ігор Суркіс. Під час особистої зустрічі сторони обговорили можливе повернення фахівця на місток "біло-синіх".

Проте 52-річний тренер відхилив і цю пропозицію. Наразі майбутнє Сергія Реброва у великому футболі залишається невизначеним.

Нагадаємо, раніше "Динамо" програло "Карабаху" та достроково завершило виступи в єврокубках - і керівник спортивної редакції РБК-Україна Данило Вереітін аналізує останні невдачі киян на внутрішній та зовнішній аренах.

Теги: Футбол Сергій Ребров
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