rbc.ua
UA | RU
Неділя, 16 серпня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Інше |
Головна Інше Ярослава Магучіх виграла чемпіонат Європи зі стрибків у висоту
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Інше 16 серпня 2026 · 08:54

Ярослава Магучіх виграла чемпіонат Європи зі стрибків у висоту

Українка здобула яскраву перемогу у Бірмінгемі і втретє поспіль стала найсильнішою спортсменкою Європи у своїй дисципліні
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Ярослава Магучіх виграла чемпіонат Європи зі стрибків у висоту
Ярослава Магучіх (фото: Getty Images)

Українка виграла золоту медаль на європейських змаганнях. Їй вдалося взяти висоту 1.97 метра і цього вистачило для перемоги на чемпіонаті Європи. Ще одна українка у цьому секторі, Ірина Геращенко, показала п'ятий результат.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на результати змагань.

Як виступили Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко

Першою висотою, яку мали підкорити учасниці фіналу, була позанчк 183 сантиметри. Магучіх стартувала пізніше, тому на цю висоту не стрибала, а от Геращенко впоралася із цим викликом із першої спроби.

Висоту 188 сантиметрів Геращенко взяла з другої спроби, а от Магучіх вступила у боротьбу вже на позначці 192, яку також підкорила на першому стрибку.

Перший фактичний злам відбувся на висоті 195 сантиметрів: Геращенко не змогла взяти цю планку і залишилася п'ятою. Представниця Польщі Марія Жодзік взяла цей показник з першої спроби, а Ярослава Магучіх – з другої.

Вирішальними стали стрибки на 197. Магучіх одрзу ж виконала бездоганний стрибок, тоді як Марія Жодзік та Марія Вукович з Чорногорії тричі не змогли виконати правильний стрибок. Таким чином, Магучіх стала чемпіонкою Європи-2026.

Ярослава Магучіх на чемпіонатах Європи

Для 25-річної українки це третя поспіль золота медаль на чемпіонатах Європи з легкої атлетики на відкритому стадіоні. Вона перемагала у 2022 у Мнюхені та 2024 році у Римі.

Також Мгучіх залишається світовою рекордсменкою у стрибках у висоту: минулого року їй підкорився результат 210 сантиметрів. У доробку Ярослави також золота медаль Олімпіади-2024 у Парижі.

Чемпіонат Європи з легкої атлетики у Бірмінгемі

Змгання тривають з 10 по 16 серпня. В рамках турніру розігрується 50 комплектів нагород, а участь у змаганнях беруть 1645 атлетів з 49 країн світу.

Наступний чемпіонат Європи відбудеться у 2028 році, його прийматиме польське місто Хоржув.

Раніше бронзовим призером чемпіонату Європи у Бірмінгемі став наш Михайло Кохан, який успішно виступив у метанні молота.

Теги: Легка атлетика Ярослава Магучіх
Головні матчі
УПЛ. 3-й тур Матч завершився
Кривбас 1:1 Лівий Берег
УПЛ. 3-й тур Матч завершився
Кудрівка 0:0 Оболонь
УПЛ. 3-й тур Матч завершився
Карпати 3:0 Буковина
Головні новини
"Мені навіть подобаються такі виклики": Шелестюк — про титул WBO, бій у Еквадорі та Хейні "Мені навіть подобаються такі виклики": Шелестюк — про титул WBO, бій у Еквадорі та Хейні Ярослава Магучіх виграла чемпіонат Європи зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх виграла чемпіонат Європи зі стрибків у висоту "Карпати" за 10 хвилин розібрали "Буковину" та інші результати ігрового дня в УПЛ "Карпати" за 10 хвилин розібрали "Буковину" та інші результати ігрового дня в УПЛ
Точки зору
Данило Вереітін
"Динамо" програло не "Карабаху". Воно програло саме собі Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Олександр Чепілко
Ітаума, Дюбуа, Ф'юрі: хто забере спадщину Усика Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Михайло Метревелі
Скасувати ліміт на легіонерів? Чому для українського футболу немає простої відповіді Михайло Метревелі Медіаменеджер, спортивний функціонер
Дмитро Базелевський
Леброн щось знає, якщо відмовився від грошей "Лейкерс" Дмитро Базелевський Баскетбольний тренер, оглядач