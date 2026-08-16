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Другое 16 августа 2026 · 08:54

Ярослава Магучих выиграла чемпионат Европы в прыжках в высоту

Украинка одержала яркую победу в Бирмингеме и в третий раз стала сильнейшей спортсменкой Европы в своей дисциплине
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Ярослава Магучих выиграла чемпионат Европы в прыжках в высоту
Ярослава Магучих (фото: Getty Images)

Украинка выиграла золотую медаль на европейских соревнованиях Ей удалось взять высоту 1.97 метра, и этого хватило для победы на чемпионате Европы. Еще одна украинка в этом секторе, Ирина Геращенко, показала пятый результат.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результаты соревнований.

Как выступили Ярослава Магучих и Ирина Геращенко

Первой высотой, которую должны были покорить участницы финала, была позавчкк 183 сантиметра. Магучих стартовала позже, поэтому на эту высоту не прыгала, а вот Геращенко справилась с этим вызовом с первой попытки.

Высоту 188 сантиметров Геращенко взяла со второй попытки, а вот Магучих вступила в борьбу уже на отметке 192, которую также покорила на первом прыжке.

Первый фактический излом произошел на высоте 195 сантиметров: Геращенко не смогла взять эту планку и осталась пятой. Представительница Польши Мария Жодиц взяла этот показатель с первой попытки, а Ярослава Магучих – со второй.

Решающими стали прыжки на 197. Магучих сразу же совершила безупречный скачок, тогда как Мария Жодик и Мария Вукович из Черногории трижды не смогли выполнить правильный скачок. Таким образом, Магучих стала чемпионкой Европы-2026.

Ярослава Магучих на чемпионатах Европы

Для 25-летней украинки это третья золотая медаль на чемпионатах Европы по легкой атлетике на открытом стадионе. Она побеждала в 2022 году в Мнюхене и 2024 году в Риме.

Также Мгучих остается мировой рекордсменкой в прыжках в высоту: в прошлом году ей подчинился результат 210 сантиметров. В наследии Ярославы также золотая медаль Олимпиады-2024 в Париже.

Чемпионат Европы по легкой атлетике в Бирмингеме

Соревнования продолжаются с 10 по 16 августа. В рамках турнира разыгрывается 50 комплектов наград, а в соревнованиях принимают участие 1645 атлетов из 49 стран мира.

Следующий чемпионат Европы состоится в 2028 году, его будет принимать польский город Хоржув.

Ранее бронзовым призером чемпионата Европы в Бирмингеме стал наш Михаил Кохан, успешно выступивший в метании молота.

Теги: Легкая атлетика Ярослава Магучих
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