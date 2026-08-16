Ярослава Магучих выиграла чемпионат Европы в прыжках в высоту

Украинка выиграла золотую медаль на европейских соревнованиях Ей удалось взять высоту 1.97 метра, и этого хватило для победы на чемпионате Европы. Еще одна украинка в этом секторе, Ирина Геращенко, показала пятый результат.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результаты соревнований.
Первой высотой, которую должны были покорить участницы финала, была позавчкк 183 сантиметра. Магучих стартовала позже, поэтому на эту высоту не прыгала, а вот Геращенко справилась с этим вызовом с первой попытки.
Высоту 188 сантиметров Геращенко взяла со второй попытки, а вот Магучих вступила в борьбу уже на отметке 192, которую также покорила на первом прыжке.
Первый фактический излом произошел на высоте 195 сантиметров: Геращенко не смогла взять эту планку и осталась пятой. Представительница Польши Мария Жодиц взяла этот показатель с первой попытки, а Ярослава Магучих – со второй.
Решающими стали прыжки на 197. Магучих сразу же совершила безупречный скачок, тогда как Мария Жодик и Мария Вукович из Черногории трижды не смогли выполнить правильный скачок. Таким образом, Магучих стала чемпионкой Европы-2026.
Для 25-летней украинки это третья золотая медаль на чемпионатах Европы по легкой атлетике на открытом стадионе. Она побеждала в 2022 году в Мнюхене и 2024 году в Риме.
Также Мгучих остается мировой рекордсменкой в прыжках в высоту: в прошлом году ей подчинился результат 210 сантиметров. В наследии Ярославы также золотая медаль Олимпиады-2024 в Париже.
Соревнования продолжаются с 10 по 16 августа. В рамках турнира разыгрывается 50 комплектов наград, а в соревнованиях принимают участие 1645 атлетов из 49 стран мира.
Следующий чемпионат Европы состоится в 2028 году, его будет принимать польский город Хоржув.
Ранее бронзовым призером чемпионата Европы в Бирмингеме стал наш Михаил Кохан, успешно выступивший в метании молота.