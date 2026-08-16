Медали выскользнули из рук: украинские пловцы с рекордом выступили в финале чемпионата Европы

Украинские спортсмены Степан Бабенко и Владимир Лисовец представили нашу страну в финальном заплыве на 50 метрах брассом на проходящем в Париже чемпионате Европы по плаванию. До бронзовой медали Бабенко не хватило 0,1 секунды, а оба украинских пловца заняли 4 и 5 место соответственно.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результаты соревнований .
Финальный заплыв подарил украинским болельщикам борьбу не только за награды, но и между двумя представителями сборной. Степан Бабенко финишировал четвертым с результатом 26,72 секунды, а Владимир Лисовец показал пятое время - 26,78.
Бабенко остановился всего в 0,10 секунды от бронзовой медали. Третьим стал итальянец Симоне Черасуоло — он показал такое же время, как и серебряный призер Кун де Грот из Нидерландов, но уступил ему дополнительные показатели. Чемпионом Европы стал еще один представитель Италии Николо Мартиненьи – 26,57 секунды.
Таким образом, Украина впервые за несколько лет имела сразу двух пловцов в одном финале чемпионата Европы. Для Лисовца это был уже второй финал континентального первенства в карьере – в 2022 году он занял седьмое место. Бабенко впервые достался решающего заплыва на взрослом Евро.
Особого внимания заслуживает борьба украинцев за рекорд на дистанции 50 метров брассом. Еще в мае лучший результат в истории Украины принадлежал Бабенко – 27,00 секунды.
В полуфинале Евро Лисовец проплыл дистанцию за 26,84 секунды и улучшил национальный рекорд партнера по сборной. Именно с этим достижением он вышел в финал.
Но в главном заплыве Бабенко снова перехватил рекорд. Его 26,72 секунды стали новым лучшим результатом в истории украинского плавания на 50-метровке брассом. Лесовец также проплыл быстрее предыдущего рекорда, показав 26,78.
Итак, в течение одного чемпионата Европы рекорд Украины на этой дистанции сменился дважды, а его авторы — два пловца, которые в итоге вместе оказались в топ-5 финала.
Для Бабенко это стало логическим продолжением стремительного прогресса. Еще несколько месяцев назад его национальный рекорд составлял 27,00 секунд, а теперь украинец уже преодолел отметку 26,80.
Степан Бабенко признался, что не ожидал обновить национальный рекорд в финале, ведь перед заплывом не чувствовал себя так хорошо, как в полуфинале.
"Очень доволен этим результатом. Не ожидал, что так получится. Я плыл в полуфинале — гораздо лучше чувствовал воду и чувствовал себя очень хорошо. А сейчас не очень, но результат как-то улучшил, я не знаю", — сказал Бабенко в комментарии "Суспільне Спорт" .
А вот Владимир Лисовец отметил, что выступить лучше ему помешали его ошибки. В то же время пловец доволен результатом.
"Мы сделали все на 100%. Не скажу, что очень хорошо чувствовал себя, и допустил несколько ошибок. Могло быть лучше, но имеем четвертое и пятое места — это очень хороший результат", – отметил украинец.
На том же чемпионате еще один рекорд среди украинских пловцов установил Никита Шеремет, успешно квалифицировавшийся в полуфинал 50-метровки вольным стилем.