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Другое 15 августа 2026 · 12:09

Без шансов для соперников: пловец Шеремет с лучшим временем вышел в полуфинал Евро-2026

Также квалификацию преодолел еще один украинский спортсмен
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Без шансов для соперников: пловец Шеремет с лучшим временем вышел в полуфинал Евро-2026
Никита Шеремет показал самый лучший результат в квалификации (Фото: nikitos_sheremet, Instagram)

Украинские пловцы Никита Шеремет и Владислав Бухов успешно преодолели квалификационный барьер и пробились в полуфинал Чемпионата Европы-2026 по водным видам спорта на дистанции 50 метров вольным стилем.

О результатах квалификационного заплыва с участием наших спортсменов рассказывает Sport RBC.UA.

Результаты квалификационного заплыва

Украинская сборная продемонстрировала мощный результат на 50-метровой дистанции. Никита Шеремет вообще показал лучшее время среди всех участников отбора – 21.56 секунды.

Владислав Бухов с результатом в 21.87 секунды обеспечил себе 10-й результат. Еще один украинец, Илья Линник, с показателем 22.56 секунды занял 44 место и остановился на стадии отбора.

Таким образом, сразу двое украинцев продолжат борьбу за награды на кратчайшей дистанции бассейна.

Когда и где смотреть полуфиналы

Решающие заплывы за выход в финал пройдут уже в субботу, 15 августа. Старт соревнований запланирован на 19:54 по киевскому времени;

Трансляцию заплывов вживую можно будет посмотреть на телеканале Общественное Спорт и региональных телеканалах Общественного.

Ранее мы сообщали, что два других украинских пловца, Владимир Лисовец и Степан Бабенко, доплыли до финала Евро-2026.

Теги: Спортсмены
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