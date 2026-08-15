Без шансів для суперників: плавець Шеремет з найкращим часом вийшов до півфіналу Євро-2026

Українські плавці Нікіта Шеремет та Владислав Бухов успішно подолали кваліфікаційний бар'єр і пробилися до півфіналу Чемпіонату Європи-2026 з водних видів спорту на дистанції 50 метрів вільним стилем.

Про результати кваліфікаційного запливу за участі наших спортсменів розповідає Sport RBC.UA .

Результати кваліфікаційного запливу

Українська збірна продемонструвала потужний результат на 50-метровій дистанції. Нікіта Шеремет взагалі показав найкращий час серед усіх учасників відбору - 21.56 секунди.

Владислав Бухов із результатом в 21.87 секунди забезпечив собі 10-й результат. Ще один українець, Ілля Лінник, із показником 22.56 секунди посів 44-те місце та зупинився на стадії відбору.

Таким чином одразу двоє українців продовжать боротьбу за нагороди на найкоротшій дистанції басейну.

Коли та де дивитися півфінали

Вирішальні запливи за вихід до фіналу відбудуться вже у суботу, 15 серпня. Старт змагань заплановано на 19:54 за київським часом;

Трансляцію запливів наживо можна буде подивитися на телеканалі Суспільне Спорт та регіональних телеканалах Суспільного.