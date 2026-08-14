rbc.ua
UA | RU
П'ятниця, 14 серпня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Інше |
Головна Інше Подвійний успіх: Лісовець та Бабенко допливли до фіналу Євро-2026
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Інше 14 серпня 2026 · 20:41

Подвійний успіх: Лісовець та Бабенко допливли до фіналу Євро-2026

Українські плавці здобули перепустки до вирішального запливу на 50-метрівці брасом
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Подвійний успіх: Лісовець та Бабенко допливли до фіналу Євро-2026
Степан Бабенко вперше пробився в фінал Євро (Фото: stepanbabenkoo, Instagram)

Українські плавці Володимир Лісовець та Степан Бабенко успішно подолали півфінальний бар'єр і кваліфікувалися до фіналу Євро-2026 з водних видів спорту. Обидва спортсмени виступають на дистанції 50 метрів брасом.

Про результати півфінальних запливів повідомляє Sport RBC.UA.

Результати українців у півфіналі

Одразу двоє представників України змогли потрапити до вісімки найсильніших за підсумками півфінальних запливів. Володимир Лісовець показав 5-й час (26,84 секунди), а Степан Бабенко посів 7-ме місце з результатом 26,91 секунди.

Для Лісовця це буде вже другий фінал у кар'єрі на дорослих Євро з водних видів спорту. Натомість Бабенко змагатиметься за медалі такого рівня уперше в кар'єрі.

Окремо варто зазначити, що Лісовець зміг оновити національний рекорд України. Володимир на 0.16 секунд покращив результат, встановлений Степантом Бабенком.

Бротьба за нагороди відбудеться вже в суботу, 15 серпня. Початок фінального запливу заплановано на 19:42 за київським часом.

Як виступили інші представники збірної

На жаль, решта українських спортсменів не змогли подолати кваліфікаційні сита на своїх дистанціях та завершили виступи достроково:

  • 100-метрівка на спині: Ніка Шарафутдінова посіла 21-ше місце;
  • 200-метрівка батерфляєм: Ігор Трояновський замкнув топ-30;
  • 50-метрівка брасом: Максим Овчінніков та Вадим Науменко опинилися на 54-й та 65-й позиціях відповідно.

Раніше ми повідомляли, що плавець Ігор Трояновський посів 10-те місце на чемпіонаті Європи.

Теги: Збірна України
Головні матчі
УПЛ. 3-й тур 14 серпня 18:00
Епіцентр - : - Верес
УПЛ. 3-й тур 15 серпня 13:00
Кривбас - : - Лівий Берег
УПЛ. 3-й тур 15 серпня 15:30
Кудрівка - : - Оболонь
Головні новини
Коли стартують топ-чемпіонати у Європі та де їх дивитися в Україні Коли стартують топ-чемпіонати у Європі та де їх дивитися в Україні Українець кине виклик Дюплантісу у фіналі чемпіонату Європи Українець кине виклик Дюплантісу у фіналі чемпіонату Європи "Полісся" готується до рекордного продажу: захисник збірної України їде в Серію А "Полісся" готується до рекордного продажу: захисник збірної України їде в Серію А
Точки зору
Данило Вереітін
"Динамо" програло не "Карабаху". Воно програло саме собі Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Олександр Чепілко
Ітаума, Дюбуа, Ф'юрі: хто забере спадщину Усика Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Михайло Метревелі
Скасувати ліміт на легіонерів? Чому для українського футболу немає простої відповіді Михайло Метревелі Медіаменеджер, спортивний функціонер
Дмитро Базелевський
Леброн щось знає, якщо відмовився від грошей "Лейкерс" Дмитро Базелевський Баскетбольний тренер, оглядач