Подвійний успіх: Лісовець та Бабенко допливли до фіналу Євро-2026

Українські плавці Володимир Лісовець та Степан Бабенко успішно подолали півфінальний бар'єр і кваліфікувалися до фіналу Євро-2026 з водних видів спорту. Обидва спортсмени виступають на дистанції 50 метрів брасом.
Про результати півфінальних запливів повідомляє Sport RBC.UA.
Одразу двоє представників України змогли потрапити до вісімки найсильніших за підсумками півфінальних запливів. Володимир Лісовець показав 5-й час (26,84 секунди), а Степан Бабенко посів 7-ме місце з результатом 26,91 секунди.
Для Лісовця це буде вже другий фінал у кар'єрі на дорослих Євро з водних видів спорту. Натомість Бабенко змагатиметься за медалі такого рівня уперше в кар'єрі.
Окремо варто зазначити, що Лісовець зміг оновити національний рекорд України. Володимир на 0.16 секунд покращив результат, встановлений Степантом Бабенком.
Бротьба за нагороди відбудеться вже в суботу, 15 серпня. Початок фінального запливу заплановано на 19:42 за київським часом.
На жаль, решта українських спортсменів не змогли подолати кваліфікаційні сита на своїх дистанціях та завершили виступи достроково:
Раніше ми повідомляли, що плавець Ігор Трояновський посів 10-те місце на чемпіонаті Європи.