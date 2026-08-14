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Другое 14 августа 2026 · 20:41

Двойной успех: Лисовец и Бабенко доплыли до финала Евро-2026

Украинские пловцы получили пропуски в решающий заплыв на 50-метровке брассом
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Двойной успех: Лисовец и Бабенко доплыли до финала Евро-2026
Степан Бабенко впервые пробился в финал Евро (Фото: stepanbabenkoo, Instagram)

Украинские пловцы Владимир Лисовец и Степан Бабенко успешно преодолели полуфинальный барьер и квалифицировались в финал Евро-2026 по водным видам спорта. Оба спортсмена выступают на дистанции 50 метров брассом.

О результатах полуфинальных заплывов сообщает Sport RBC.UA.

Результаты украинцев в полуфинале

Сразу два представителя Украины смогли попасть в восьмерку сильнейших по итогам полуфинальных заплывов. Владимир Лисовец показал 5-е время (26,84 секунды), а Степан Бабенко занял 7 место с результатом 26,91 секунды.

Для Лисовца это будет уже второй финал в карьере на взрослых Евро по водным видам спорта. В то же время Бабенко будет соревноваться за медали такого уровня впервые в карьере.

Отдельно следует отметить, что Лисовец смог обновить национальный рекорд Украины. Владимир на 0.16 секунд улучшил результат, установленный Степантом Бабенко.

Борьба за награды состоится уже в субботу, 15 августа. Начало финального заплыва намечено на 19:42 по киевскому времени.

Как выступили другие представители сборной

К сожалению, остальные украинские спортсмены не смогли преодолеть квалификационные сита на своих дистанциях и завершили выступления досрочно:

  • 100-метровка на спине: Ника Шарафутдинова заняла 21-е место;
  • 200-метровка баттерфляем: Игорь Трояновский замкнул топ-30;
  • 50-метровка брассом: Максим Овчинников и Вадим Науменко оказались на 54-й и 65-й позициях соответственно.

Ранее мы сообщали, что пловец Игорь Трояновский занял 10-е место на чемпионате Европы.

Теги: Сборная Украины
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