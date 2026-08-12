Перший півфінал в Парижі: плавець Трояновський посів 10-те місце на чемпіонаті Європи

Український плавець Ігор Трояновський успішно виступив у півфіналі чемпіонату Європи-2026 з водних видів спорту. На дистанції 100 метрів батерфляєм наш спортсмен зумів увійти до десятки найсильніших плавців континенту.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційні результати на порталі European Aquatics.
Шлях Трояновського до півфіналу видався непростим. У попередньому кваліфікаційному раунді українець продемонстрував час 51.98 секунди, посівши п'яте місце у своєму запливі, що дозволило йому застрибнути в півфінал з останнього, 16-го прохідного місця.
Уже в півфінальній стадії Ігор стартував у першому запливі на крайній першій доріжці. Компанію українцю склали найсильніші атлети Європи, серед яких виділявся чинний олімпійський чемпіон Кріштоф Мілак з Угорщини.
Першу половину дистанції Трояновський подолав стримано, розвертаючись на останній, восьмій позиції. Проте на заключних 50 метрах українець здійснив вражаючий ривок, у певний момент піднявшись навіть на третю сходинку, але на самому фініші торкнувся бортика шостим із результатом 51.57 секунди.
За сумарними результатами обох півфінальних запливів Ігор Трояновський посів підсумкове 10-те місце. Це не дозволило йому напряму пробитися до вісімки фіналістів, які розіграють медалі.
Водночас українець залишається у статусі "запасного" і зберігає теоретичні шанси на фінал у разі відмови когось із основних учасників. Для цього йому, можливо, доведеться виграти потенційний стиковий раунд у польського плавця Ксаверія Масюка.
Варто відзначити суттєвий прогрес Трояновського на поточному турнірі. Ця дисципліна стала для нього другою на ЧЄ-2026. Нагадаємо, що на коротшій дистанції 50 метрів батерфляєм Ігор не зміг подолати сито кваліфікації, посівши лише 38-ме місце, тож вихід до топ-10 на 100-метрівці став вагомим досягненням для української команди.
Раніше ми повідомляли, що українські плавці не змогли подолати кваліфікацію у змішаній естафеті на Євро-2026.