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Інше 12 серпня 2026 · 22:33

Перший півфінал в Парижі: плавець Трояновський посів 10-те місце на чемпіонаті Європи

Український спортсмен ще має математичні шанси взяти участь у фінальному запливі
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Перший півфінал в Парижі: плавець Трояновський посів 10-те місце на чемпіонаті Європи
Трояновський ще може пробитися в фінал Євро в Парижі (Фото: troya_igor, Instagram)

Український плавець Ігор Трояновський успішно виступив у півфіналі чемпіонату Європи-2026 з водних видів спорту. На дистанції 100 метрів батерфляєм наш спортсмен зумів увійти до десятки найсильніших плавців континенту.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційні результати на порталі European Aquatics.

Прорив крізь кваліфікацію та заплив із легендою

Шлях Трояновського до півфіналу видався непростим. У попередньому кваліфікаційному раунді українець продемонстрував час 51.98 секунди, посівши п'яте місце у своєму запливі, що дозволило йому застрибнути в півфінал з останнього, 16-го прохідного місця.

Уже в півфінальній стадії Ігор стартував у першому запливі на крайній першій доріжці. Компанію українцю склали найсильніші атлети Європи, серед яких виділявся чинний олімпійський чемпіон Кріштоф Мілак з Угорщини.

Першу половину дистанції Трояновський подолав стримано, розвертаючись на останній, восьмій позиції. Проте на заключних 50 метрах українець здійснив вражаючий ривок, у певний момент піднявшись навіть на третю сходинку, але на самому фініші торкнувся бортика шостим із результатом 51.57 секунди.

Підсумковий статус та турнірний прогрес

За сумарними результатами обох півфінальних запливів Ігор Трояновський посів підсумкове 10-те місце. Це не дозволило йому напряму пробитися до вісімки фіналістів, які розіграють медалі.

Водночас українець залишається у статусі "запасного" і зберігає теоретичні шанси на фінал у разі відмови когось із основних учасників. Для цього йому, можливо, доведеться виграти потенційний стиковий раунд у польського плавця Ксаверія Масюка.

Варто відзначити суттєвий прогрес Трояновського на поточному турнірі. Ця дисципліна стала для нього другою на ЧЄ-2026. Нагадаємо, що на коротшій дистанції 50 метрів батерфляєм Ігор не зміг подолати сито кваліфікації, посівши лише 38-ме місце, тож вихід до топ-10 на 100-метрівці став вагомим досягненням для української команди.

Раніше ми повідомляли, що українські плавці не змогли подолати кваліфікацію у змішаній естафеті на Євро-2026.

Теги: Збірна України
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