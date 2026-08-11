rbc.ua
UA | RU
Вівторок, 11 серпня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Інше |
Головна Інше Без фіналу: українські плавці не змогли подолати кваліфікацію у змішаній естафеті на Євро-2026
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Інше 11 серпня 2026 · 14:44

Без фіналу: українські плавці не змогли подолати кваліфікацію у змішаній естафеті на Євро-2026

Український квартет не зміг пробитися до топ-8 найкращих команд континенту
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Без фіналу: українські плавці не змогли подолати кваліфікацію у змішаній естафеті на Євро-2026
Серед членів українського квартету була й Ніка Шарафутдінова (Фото: nika.sharafutdinova_, Instagram)

Національна збірна України з плавання не змогла кваліфікуватися до вирішального раунду змагань у комбінованій змішаній естафеті 4х100 метрів на чемпіонаті Європи 2026 року. Наша команда завершила свої виступи на стадії півфінальних запливів.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний протокол змагань.

Результати запливу та склад команди

У півфінальному запливі українська четвірка продемонструвала підсумковий час 3:52.20. Цього результату, на жаль, виявилося замало для потрапляння до вісімки найсильніших збірних, які виборюватимуть нагороди турніру. Наша команда завершила континентальну першість у цій дисципліні на 15-й позиції у загальному заліку.

В складі нашої збірної в естафетному запливі виступили:

  • Ніка Шарафутдінова;
  • Яна Клікоцька;
  • Ігор Трояновський;
  • Ілля Лінник.

Продовження медальної битви

Згідно з регламентом змагань, до фіналу пробилися 8 найкращих збірних за підсумками ранкових кваліфікаційних стартів.

Головний медальний заплив чемпіонату Європи у цій дисципліні відбудеться сьогодні ввечері у Парижі. Старт запланований о 21:06 за київським часом.

Раніше ми повідомляли, що Михайло Кохан пробився до фіналу Євро-2026 з легкої атлетики у метанні молота.

Теги: Збірна України
Головні матчі
УПЛ. 2-й тур Матч завершився
Харків 3:1 Полісся
УПЛ. 2-й тур Матч завершився
Карпати 3:0 ЛНЗ
Суперкубок УЄФА 12 серпня 22:00
ПСЖ - : - Астон Вілла
Головні новини
Світоліна в Торонто ефектно розібралась з топ-суперницею та вийшла на кривдницю Соболенко (відео) Світоліна в Торонто ефектно розібралась з топ-суперницею та вийшла на кривдницю Соболенко (відео) Розстріляний спорт: як російські обстріли руйнують спортивну інфраструктуру України Розстріляний спорт: як російські обстріли руйнують спортивну інфраструктуру України Жах для віце-чемпіонів: "Карпати" феєрично розтрощили ЛНЗ у видовищному поєдинку УПЛ (відео) Жах для віце-чемпіонів: "Карпати" феєрично розтрощили ЛНЗ у видовищному поєдинку УПЛ (відео)
Точки зору
Олександр Чепілко
Ітаума, Дюбуа, Ф'юрі: хто забере спадщину Усика Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Михайло Метревелі
Скасувати ліміт на легіонерів? Чому для українського футболу немає простої відповіді Михайло Метревелі Медіаменеджер, спортивний функціонер
Дмитро Базелевський
Леброн щось знає, якщо відмовився від грошей "Лейкерс" Дмитро Базелевський Баскетбольний тренер, оглядач
Максим Гайовий
Сушкін та Грищук будуть легітимними у національній збірній України Максим Гайовий Баскетбольний оглядач