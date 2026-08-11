Без фіналу: українські плавці не змогли подолати кваліфікацію у змішаній естафеті на Євро-2026

Національна збірна України з плавання не змогла кваліфікуватися до вирішального раунду змагань у комбінованій змішаній естафеті 4х100 метрів на чемпіонаті Європи 2026 року. Наша команда завершила свої виступи на стадії півфінальних запливів.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний протокол змагань.
У півфінальному запливі українська четвірка продемонструвала підсумковий час 3:52.20. Цього результату, на жаль, виявилося замало для потрапляння до вісімки найсильніших збірних, які виборюватимуть нагороди турніру. Наша команда завершила континентальну першість у цій дисципліні на 15-й позиції у загальному заліку.
В складі нашої збірної в естафетному запливі виступили:
Згідно з регламентом змагань, до фіналу пробилися 8 найкращих збірних за підсумками ранкових кваліфікаційних стартів.
Головний медальний заплив чемпіонату Європи у цій дисципліні відбудеться сьогодні ввечері у Парижі. Старт запланований о 21:06 за київським часом.
Раніше ми повідомляли, що Михайло Кохан пробився до фіналу Євро-2026 з легкої атлетики у метанні молота.