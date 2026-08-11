Зберіг сили: Михайло Кохан пробився до фіналу Євро-2026 з легкої атлетики

Український метальник молота Михайло Кохан подолав кваліфікаційний раунд на чемпіонаті Європи-2026 з легкої атлетики. Лідер нашої збірної увійшов до четвірки найкращих.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Федерацію легкої атлетики України (ФЛАУ).
Для прямого виходу у фінал легкоатлетам необхідно було виконати досить високий кваліфікаційний норматив - відправити снаряд на позначку 78 метрів, або ж просто потрапити до топ-12 найкращих за підсумками двох підгруп.
Перша спроба Кохана виявилася невдалою - молот зачепив захисну сітку, показавши скромний результат 74.22 метра. Проте вже під час другого виходу в сектор український спортсмен суттєво покращив свій показник, метнувши снаряд на 77.40 метра. Цей результат одразу підняв Михайла на другу позицію у своїй групі та на підсумкове четверте місце у загальному рейтингу.
Переконавшись, що цього результату з головою вистачить для загального успіху, Кохан ухвалив стратегічне рішення відмовитися від заключної третьої спроби, аби зберегти свіжість та сили на фінал.
Варто зазначити, що встановлений організаторами норматив у 78 метрів виявився занадто високим для більшості учасників. Його спромоглися виконати лише два легкоатлети: чех Володимир Мисливчук, який виграв кваліфікацію з результатом 79.61 метра, та угорець Бенце Галаш (79.58 м).
Сам Михайло Кохан залишився повністю задоволений своїм виступом.
"Все нормально, все за планом. 77.40 метра з другої спроби - цього цілком достатньо, аби гарантовано потрапити до фіналу. Я йшов другим у групі, тому не було жодного сенсу виконувати третій кидок і штурмувати кваліфікаційну позначку. На цей рік нам поставили дуже велику дистанцію - 78 метрів, хоча зазвичай це 77 чи максимум 77.50. Як бачите, лише два чоловіки змогли її перетнути. Тож краще поберегти сили на фінал", - зазначив Михайло.
Попереду на українця чекає вирішальна стадія змагань, де розгорнеться безпосередня боротьба за медалі ЧЄ-2026.
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