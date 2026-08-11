Зберіг сили: Михайло Кохан пробився до фіналу Євро-2026 з легкої атлетики

Прагматичний відбір та економія сил

Для прямого виходу у фінал легкоатлетам необхідно було виконати досить високий кваліфікаційний норматив - відправити снаряд на позначку 78 метрів, або ж просто потрапити до топ-12 найкращих за підсумками двох підгруп.

Перша спроба Кохана виявилася невдалою - молот зачепив захисну сітку, показавши скромний результат 74.22 метра. Проте вже під час другого виходу в сектор український спортсмен суттєво покращив свій показник, метнувши снаряд на 77.40 метра. Цей результат одразу підняв Михайла на другу позицію у своїй групі та на підсумкове четверте місце у загальному рейтингу.

Переконавшись, що цього результату з головою вистачить для загального успіху, Кохан ухвалив стратегічне рішення відмовитися від заключної третьої спроби, аби зберегти свіжість та сили на фінал.

Завищена планка та коментар спортсмена

Варто зазначити, що встановлений організаторами норматив у 78 метрів виявився занадто високим для більшості учасників. Його спромоглися виконати лише два легкоатлети: чех Володимир Мисливчук, який виграв кваліфікацію з результатом 79.61 метра, та угорець Бенце Галаш (79.58 м).

Сам Михайло Кохан залишився повністю задоволений своїм виступом.

"Все нормально, все за планом. 77.40 метра з другої спроби - цього цілком достатньо, аби гарантовано потрапити до фіналу. Я йшов другим у групі, тому не було жодного сенсу виконувати третій кидок і штурмувати кваліфікаційну позначку. На цей рік нам поставили дуже велику дистанцію - 78 метрів, хоча зазвичай це 77 чи максимум 77.50. Як бачите, лише два чоловіки змогли її перетнути. Тож краще поберегти сили на фінал", - зазначив Михайло.

Попереду на українця чекає вирішальна стадія змагань, де розгорнеться безпосередня боротьба за медалі ЧЄ-2026.