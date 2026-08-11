Без финала: украинские пловцы не смогли преодолеть квалификацию в смешанной эстафете на Евро-2026

Национальная сборная Украины по плаванию не смогла квалифицироваться в решающий раунд соревнований в комбинированной смешанной эстафете 4х100 метров на чемпионате Европы 2026 года. Наша команда завершила свои выступления на стадии полуфинальных заплывов.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный протокол соревнований .

Результаты заплыва и состав команды

В полуфинальном заплыве украинская четвёрка продемонстрировала итоговое время 3:52.20. Этого результата, к сожалению, оказалось маловато для попадания в восьмерку сильнейших сборных, которые будут бороться за награды турнира. Наша команда завершила континентальное первенство по этой дисциплине на 15-й позиции в общем зачете.

В составе нашей сборной в эстафетном заплыве выступили:

Ника Шарафутдинова;

Яна Кликотько;

Игорь Трояновский;

Илья Линник.

Продолжение медального сражения

Согласно регламенту соревнований, в финал пробились 8 лучших сборных по итогам утренних квалификационных стартов.

Главное медальное заплыв чемпионата Европы по этой дисциплине состоится сегодня вечером в Париже. Старт запланирован в 21:06 по киевскому времени.