ЛНЗ ощутил вкус победы, разобравшись с "Черноморцем" в УПЛ (видео)

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результат матча .

УПЛ, 3-й тур

ЛНЗ – "Черноморец" – 2:0

Голы: Кравчук, 41, Таллес, 55

Первый гол ЛНЗ в сезоне

Хозяева поля с первых минут завладели инициативой и оказывали высокое давление на защиту одесситов. Долгое время ЛНЗ не удавалось материализовать преимущество в забитых мячах, однако под занавес первого тайма защита "моряков" допустила ошибку. На 41-й минуте Рябов длинной передачей со своей половины вывел Кравчука на ударную позицию, и тот метко прошил вратаря в дальний угол.

Этот гол стал для черкасского коллектива первым в текущем официальном сезоне, прервав длительную безголевую серию команды.

Контроль игры и итоговый триумф

Сразу после перерыва ЛНЗ удвоил преимущество. На 55-й минуте после перехвата и быстрой комбинации Кравчук отдал результативную передачу Таллесу, который мощным ударом расстрелял левый угол ворот одесситов.

"Черноморец" пытался ответить опасными стандартами и моментами с участием Фарины, однако надежная игра Ледвия в воротах не позволила гостям сократить отставание. В итоге черкасский клуб уверенно довел игру до победы и завоевал важные три очка в чемпионате.