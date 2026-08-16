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Футбол 16 августа 2026 · 15:06

ЛНЗ ощутил вкус победы, разобравшись с "Черноморцем" в УПЛ (видео)

Черкасский клуб забил впервые в четвертом матче сезона
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
ЛНЗ ощутил вкус победы, разобравшись с "Черноморцем" в УПЛ (видео)
Матч ЛНЗ – "Черноморец" (фото: УПЛ)

Вице-чемпион страны, черкасский ЛНЗ одержал уверенную победу над одесским "Черноморцем" в поединке 3-го тура украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результат матча.

УПЛ, 3-й тур

ЛНЗ – "Черноморец" – 2:0

Голы: Кравчук, 41, Таллес, 55

Первый гол ЛНЗ в сезоне

Хозяева поля с первых минут завладели инициативой и оказывали высокое давление на защиту одесситов. Долгое время ЛНЗ не удавалось материализовать преимущество в забитых мячах, однако под занавес первого тайма защита "моряков" допустила ошибку. На 41-й минуте Рябов длинной передачей со своей половины вывел Кравчука на ударную позицию, и тот метко прошил вратаря в дальний угол.

Этот гол стал для черкасского коллектива первым в текущем официальном сезоне, прервав длительную безголевую серию команды.

Контроль игры и итоговый триумф

Сразу после перерыва ЛНЗ удвоил преимущество. На 55-й минуте после перехвата и быстрой комбинации Кравчук отдал результативную передачу Таллесу, который мощным ударом расстрелял левый угол ворот одесситов.

"Черноморец" пытался ответить опасными стандартами и моментами с участием Фарины, однако надежная игра Ледвия в воротах не позволила гостям сократить отставание. В итоге черкасский клуб уверенно довел игру до победы и завоевал важные три очка в чемпионате.

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Теги: УПЛ ЛНЗ Футбол Черноморец
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УПЛ. 3-й тур 16 августа 13:00
ЛНЗ - : - Черноморец
УПЛ. 3-й тур 16 августа 15:30
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УПЛ. 3-й тур 16 августа 18:00
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