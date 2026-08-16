Быстрый гол решил все: "Шахтер" выстрадал непростую победу над "Харьковом" в Премьер-лиге (видео)

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результат матча .

УПЛ, 3-й тур

"Харьков" – "Шахтер" – 0:1

Гол: Невертон, 1

Молниеносный старт "горняков"

Судьба центрального противостояния тура разрешилась уже на 29-й секунде встречи. Защитник "Харькова" Павлюк допустил роковую ошибку, потеряв мяч на ровном месте. "Шахтер" мгновенно развернул контратаку, и Невертон мощным ударом из-под защитника обыграл Ермакова.

Этот гол стал для бразильца первым в текущем сезоне и самым быстрым в чемпионате УПЛ-2026/27. Несмотря на рекорд сезона, результат Невертона не вошел в пятерку самых быстрых голов в истории чемпионата Украины. Рекорд турнира принадлежит Роману Яремчуку, который в составе "Александрии" отличился на 7,4 секунде матча против "Ворсклы" в октябре 2016 года.

Отмененный гол и финальный штурм

Подопечные Младена Бартуловича завладели инициативой и неоднократно угрожали воротам Дмитрия Ризныка. Самый драматичный эпизод произошел на 56-й минуте: после пушечного выстрела Крупского мяч рикошетом оказался в сетке ворот "Шахтера". Однако арбитр Александр Шандор отменил гол из-за офсайда у Итодо, действовавшего на добивании.

В конце поединка "Харьков" организовал настоящий штурм. На 88-й минуте Забергджа имел убийственный момент, но с выгодной позиции промахнулся мимо ворот. В итоге команда Арды Турана удержала минимальное преимущество и завоевала тяжелые три очка. "Шахтер" догнал "Карпаты" и вместе с львовянами возглавляет таблицу УПЛ: обе команды набрали 100% возможных баллов – по 9 после 3-х туров.