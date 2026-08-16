rbc.ua
UA | RU
Воскресенье, 16 августа 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Другое |
Главная Футбол Быстрый гол решил все: "Шахтер" выстрадал непростую победу над "Харьковом" в Премьер-лиге (видео)
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 16 августа 2026 · 17:43

Быстрый гол решил все: "Шахтер" выстрадал непростую победу над "Харьковом" в Премьер-лиге (видео)

Донетчане наказали соперника за ошибку на первых секундах
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Быстрый гол решил все: "Шахтер" выстрадал непростую победу над "Харьковом" в Премьер-лиге (видео)
Матч "Харьков" – "Шахтер" (фото: УПЛ)

Донецкий "Шахтер" одержал минимальную победу над "Харьковом" в поединке 3-го тура украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результат матча.

УПЛ, 3-й тур

"Харьков" – "Шахтер" – 0:1

Гол: Невертон, 1

Молниеносный старт "горняков"

Судьба центрального противостояния тура разрешилась уже на 29-й секунде встречи. Защитник "Харькова" Павлюк допустил роковую ошибку, потеряв мяч на ровном месте. "Шахтер" мгновенно развернул контратаку, и Невертон мощным ударом из-под защитника обыграл Ермакова.

Этот гол стал для бразильца первым в текущем сезоне и самым быстрым в чемпионате УПЛ-2026/27. Несмотря на рекорд сезона, результат Невертона не вошел в пятерку самых быстрых голов в истории чемпионата Украины. Рекорд турнира принадлежит Роману Яремчуку, который в составе "Александрии" отличился на 7,4 секунде матча против "Ворсклы" в октябре 2016 года.

Отмененный гол и финальный штурм

Подопечные Младена Бартуловича завладели инициативой и неоднократно угрожали воротам Дмитрия Ризныка. Самый драматичный эпизод произошел на 56-й минуте: после пушечного выстрела Крупского мяч рикошетом оказался в сетке ворот "Шахтера". Однако арбитр Александр Шандор отменил гол из-за офсайда у Итодо, действовавшего на добивании.

В конце поединка "Харьков" организовал настоящий штурм. На 88-й минуте Забергджа имел убийственный момент, но с выгодной позиции промахнулся мимо ворот. В итоге команда Арды Турана удержала минимальное преимущество и завоевала тяжелые три очка. "Шахтер" догнал "Карпаты" и вместе с львовянами возглавляет таблицу УПЛ: обе команды набрали 100% возможных баллов – по 9 после 3-х туров.

Ранее мы рассказали, как ЛНЗ впервые ощутил вкус победы, разобравшись с "Черноморцем" в УПЛ.

Теги: Футбол УПЛ Шахтер Харьков
Главные матчи
УПЛ. 3-й тур Матч завершено
ЛНЗ 2:0 Черноморец
УПЛ. 3-й тур ● LIVE · 0
Харьков 0:0 Шахтер
УПЛ. 3-й тур 16 августа 18:00
Динамо - : - Колос
Главные новости
"Мне даже нравятся такие вызовы": Шелестюк — о титуле WBO, бое в Эквадоре и Хейни "Мне даже нравятся такие вызовы": Шелестюк — о титуле WBO, бое в Эквадоре и Хейни ЛНЗ ощутил вкус победы, разобравшись с "Черноморцем" в УПЛ (видео) ЛНЗ ощутил вкус победы, разобравшись с "Черноморцем" в УПЛ (видео) Онофрийчук завоевала первое "золото" на чемпионате мира Онофрийчук завоевала первое "золото" на чемпионате мира
Мнения
Даниил Вереитин
"Динамо" проиграло не "Карабаху". Оно проиграло само себе Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Александр Чепилко
Итаума, Дюбуа, Фьюри: кто отнимет наследие Усика Александр Чепилко Основатель и руководитель украинского медиаресурса про бокс LuckyPunch
Михаил Метревели
Отменить лимит на легионеров? Почему для украинского футбола нет простого ответа Михаил Метревели Медиаменеджер, спортивный функционер
Дмитрий Базелевский
Леброн что-то знает, если отказался от денег "Лейкерс" Дмитрий Базелевский Баскетбольный тренер, обозреватель