Онофрийчук завоевала первое "золото" на чемпионате мира

Украинская художественная гимнастка Таисия Онофрийчук одержала историческую победу на чемпионате мира-2026 в финале упражнения с обручем.

Путь к "золоту"

Онофрийчук отобралась сразу в три финала чемпионата мира-2026. Первым из них стало личное многоборье, где украинская гимнастка заняла четвертое место и осталась без награды.

Впрочем, следующий финал принес Украине более приятные эмоции.

В упражнении с обручем Онофрийчук продемонстрировала лучший результат среди всех участниц. За свое выступление украинка получила 30,700 балла и стала обладательницей золотой медали.

Чемпионат мира-2026 по художественной гимнастике. Упражнение с обручем:

Таисия Онофрийчук (Украина) – 30,700 балла София Рафаэли (Италия) – 30,500 Дарья Варфоломеев (Германия) – 30,400

Украина ждала этой победы 13 лет

Для Онофрийчука это первое "золото" чемпионата мира в карьере.

В то же время, 18-летняя украинка принесла сборной первую победу на мировых первенствах по художественной гимнастике с 2013 года.

В последний раз украинские гимнастки побеждали на чемпионате мира благодаря Анне Ризаддиновой. Символично, что тогда украинка также завоевала "золото" именно в упражнении с обручем.

На этом выступление Онофрийчук на мировом первенстве не завершилось. Уже следующим испытанием для украинской звезды станет еще один финал – в упражнении с булавами. Он также пройдет сегодня, 16 августа.