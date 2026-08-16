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Другое 16 августа 2026 · 14:23

Онофрийчук завоевала первое "золото" на чемпионате мира

Наша грация обошла главных фавориток в финале и повторила достижения Ризатдиновой
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Онофрийчук завоевала первое "золото" на чемпионате мира
Таисия Онофрийчук (фото: instagram.com/taisia_onofriichuk)

Украинская художественная гимнастка Таисия Онофрийчук одержала историческую победу на чемпионате мира-2026 в финале упражнения с обручем.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Путь к "золоту"

Онофрийчук отобралась сразу в три финала чемпионата мира-2026. Первым из них стало личное многоборье, где украинская гимнастка заняла четвертое место и осталась без награды.

Впрочем, следующий финал принес Украине более приятные эмоции.

В упражнении с обручем Онофрийчук продемонстрировала лучший результат среди всех участниц. За свое выступление украинка получила 30,700 балла и стала обладательницей золотой медали.

Чемпионат мира-2026 по художественной гимнастике. Упражнение с обручем:

  1. Таисия Онофрийчук (Украина) – 30,700 балла
  2. София Рафаэли (Италия) – 30,500
  3. Дарья Варфоломеев (Германия) – 30,400

Украина ждала этой победы 13 лет

Для Онофрийчука это первое "золото" чемпионата мира в карьере.

В то же время, 18-летняя украинка принесла сборной первую победу на мировых первенствах по художественной гимнастике с 2013 года.

В последний раз украинские гимнастки побеждали на чемпионате мира благодаря Анне Ризаддиновой. Символично, что тогда украинка также завоевала "золото" именно в упражнении с обручем.

На этом выступление Онофрийчук на мировом первенстве не завершилось. Уже следующим испытанием для украинской звезды станет еще один финал – в упражнении с булавами. Он также пройдет сегодня, 16 августа.

Ранее мы рассказали о секретном ритуале Ярославы Магучих перед "золотым" прыжком на чемпионате Европы по легкой атлетике.

Теги: Спортсмены Чемпионат мира
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