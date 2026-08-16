rbc.ua
UA | RU
Воскресенье, 16 августа 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Другое |
Главная Другое Секретный ритуал: что сделала Магучих перед чемпионским прыжком (видео)
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Другое 16 августа 2026 · 13:53

Секретный ритуал: что сделала Магучих перед чемпионским прыжком (видео)

Камеры зафиксировали необычную подготовку украинки за считанные секунды до успеха
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Секретный ритуал: что сделала Магучих перед чемпионским прыжком (видео)
Ярослава Магучих (фото: instagram.com/rosya_dp)

Украинская прыгунка в высоту Ярослава Магучих снова покорила континентальное первенство. Впрочем, внимание болельщиков привлек не только ее победный прыжок, но и необычный момент, предшествовавший чемпионской попытке.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный Instagram European Athletics.

Что Магучих делала перед прыжком

В финале чемпионата Европы-2026 в Бирмингеме Магучих начала выступление с высоты 1,92 м, взятую с первой попытки. Отметка 1,95 м подчинилась украинке со второй попытки.

После этого Ярослава заказала высоту 1,97 м. Именно эта отметка стала для нее победной.

Перед очередной попыткой камеры зафиксировали необычный момент. Магучих легла на дорожку, зажмурилась и полностью сосредоточилась.

При этом украинка движениями рук будто воспроизводила грядущий скачок. Лежа на дорожке, Магучих мысленно "проигрывала" свою попытку, имитируя руками отдельные движения.

После короткого ритуала Ярослава поднялась, отправилась в сектор и с первой попытки преодолела 1,97 м.

Третий титул Ярославы

Результат 1,97 м позволил украинке выиграть финал чемпионата Европы . Ее главные соперницы Мария Жодзик из Польши и Мария Вукович из Черногории остановились на высоте 1,95 м.

После победы Магучих попыталась покорить 2,01 м, однако все три попытки оказались неудачными.

Впрочем, это уже не отразилось на итоговом распределении наград. Украинская прыгунья завоевала третий титул чемпионки Европы в карьере после побед в 2022, 2024 и 2026 годах.

Ранее бронзовым призером чемпионата Европы в Бирмингеме стал наш Михаил Кохан, успешно выступивший в метании молота.

Теги: Легкая атлетика Ярослава Магучих
Главные матчи
УПЛ. 3-й тур 16 августа 13:00
ЛНЗ - : - Черноморец
УПЛ. 3-й тур 16 августа 15:30
Харьков - : - Шахтер
УПЛ. 3-й тур 16 августа 18:00
Динамо - : - Колос
Главные новости
"Мне даже нравятся такие вызовы": Шелестюк — о титуле WBO, бое в Эквадоре и Хейни "Мне даже нравятся такие вызовы": Шелестюк — о титуле WBO, бое в Эквадоре и Хейни Ярослава Магучих выиграла чемпионат Европы в прыжках в высоту Ярослава Магучих выиграла чемпионат Европы в прыжках в высоту Медали выскользнули из рук: украинские пловцы с рекордом выступили в финале чемпионата Европы Медали выскользнули из рук: украинские пловцы с рекордом выступили в финале чемпионата Европы
Мнения
Даниил Вереитин
"Динамо" проиграло не "Карабаху". Оно проиграло само себе Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Александр Чепилко
Итаума, Дюбуа, Фьюри: кто отнимет наследие Усика Александр Чепилко Основатель и руководитель украинского медиаресурса про бокс LuckyPunch
Михаил Метревели
Отменить лимит на легионеров? Почему для украинского футбола нет простого ответа Михаил Метревели Медиаменеджер, спортивный функционер
Дмитрий Базелевский
Леброн что-то знает, если отказался от денег "Лейкерс" Дмитрий Базелевский Баскетбольный тренер, обозреватель