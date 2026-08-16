Секретный ритуал: что сделала Магучих перед чемпионским прыжком (видео)

Украинская прыгунка в высоту Ярослава Магучих снова покорила континентальное первенство. Впрочем, внимание болельщиков привлек не только ее победный прыжок, но и необычный момент, предшествовавший чемпионской попытке.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный Instagram European Athletics .

Что Магучих делала перед прыжком

В финале чемпионата Европы-2026 в Бирмингеме Магучих начала выступление с высоты 1,92 м, взятую с первой попытки. Отметка 1,95 м подчинилась украинке со второй попытки.

После этого Ярослава заказала высоту 1,97 м. Именно эта отметка стала для нее победной.

Перед очередной попыткой камеры зафиксировали необычный момент. Магучих легла на дорожку, зажмурилась и полностью сосредоточилась.

При этом украинка движениями рук будто воспроизводила грядущий скачок. Лежа на дорожке, Магучих мысленно "проигрывала" свою попытку, имитируя руками отдельные движения.

После короткого ритуала Ярослава поднялась, отправилась в сектор и с первой попытки преодолела 1,97 м.

Третий титул Ярославы

Результат 1,97 м позволил украинке выиграть финал чемпионата Европы . Ее главные соперницы Мария Жодзик из Польши и Мария Вукович из Черногории остановились на высоте 1,95 м.

После победы Магучих попыталась покорить 2,01 м, однако все три попытки оказались неудачными.

Впрочем, это уже не отразилось на итоговом распределении наград. Украинская прыгунья завоевала третий титул чемпионки Европы в карьере после побед в 2022, 2024 и 2026 годах.