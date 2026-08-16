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Інше 16 серпня 2026 · 13:53

Секретний ритуал: що зробила Магучіх перед чемпіонським стрибком (відео)

Камери зафіксували незвичну підготовку українки за лічені секунди до успіху
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Секретний ритуал: що зробила Магучіх перед чемпіонським стрибком (відео)
Ярослава Магучіх (фото: instagram.com/rosya_dp)

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх знову підкорила континентальну першість. Втім, увагу вболівальників привернув не лише її переможний стрибок, а й незвичний момент, який передував чемпіонській спробі.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний Instagram European Athletics.

Що Магучіх робила перед стрибком

У фіналі чемпіонату Європи-2026 в Бірмінгемі Магучіх розпочала виступ із висоти 1,92 м, яку взяла з першої спроби. Позначка 1,95 м підкорилася українці з другої спроби.

Після цього Ярослава замовила висоту 1,97 м. Саме ця позначка згодом стала для неї переможною.

Перед черговою спробою камери зафіксували незвичний момент. Магучіх лягла на доріжку, заплющила очі та повністю зосередилася.

При цьому українка рухами рук ніби відтворювала майбутній стрибок. Лежачи на доріжці, Магучіх подумки "програвала" свою спробу, імітуючи руками окремі рухи.

Після короткого ритуалу Ярослава підвелася, вирушила до сектору та з першої спроби подолала 1,97 м.

Третій титул Ярослави

Результат 1,97 м дозволив українці виграти фінал чемпіонату Європи. Її головні суперниці Марія Жодзік із Польщі та Марія Вукович із Чорногорії зупинилися на висоті 1,95 м.

Після перемоги Магучіх спробувала підкорити 2,01 м, однак усі три спроби виявилися невдалими.

Втім, це вже не вплинуло на підсумковий розподіл нагород. Українська стрибунка здобула третій титул чемпіонки Європи в кар'єрі після перемог у 2022, 2024 та 2026 роках.

Раніше бронзовим призером чемпіонату Європи у Бірмінгемі став наш Михайло Кохан, який успішно виступив у метанні молота.

Теги: Легка атлетика Ярослава Магучіх
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