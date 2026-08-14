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Другое 14 августа 2026 · 22:19

В шаге от пьедестала: Онофрийчук осталась без медали ЧМ по гимнастике

Украинка долгое время возглавляла таблицу, но в конце концов выпала из топ-3
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
В шаге от пьедестала: Онофрийчук осталась без медали ЧМ по гимнастике
Таисия долгое время лидировала в зачете (Фото: taisia_onofriichuk, Instagram)

Лидер сборной Украины по художественной гимнастике Таисия Онофрийчук остановилась в шаге от награды в личном многоборье на чемпионате мира-2026, заняв четвертую строчку.

Об этом результаты финала чемпионата мира по художественной гимнастике сообщает Sport RBC.UA.

Как прошел финал для украинки

До финальной стадии соревнований Таисия Онофрийчук квалифицировалась с 12-го места. В решающем раунде украинская спортсменка выступала в первой группе участниц и поразила судей высокой стабильностью.

Выступления в первой группе Таисия закончила со следующими результатами – 29,750 балла в упражнении с булавами (лучший результат в ее программе), 29,100 балла с обручем, 28,700 балла с мячом и 28,500 балла с лентой.

Общая сумма украинки составила 116 050 балла. Благодаря этому результату Таисия возглавляла промежуточный зачет турнира.

Распределение медалей мирового первенства

В конце концов после выхода на ковер второй группы гимнасток украинцы не удалось удержаться в главной тройке. Однако она зафиксировала высокий итоговый 4-й результат.

Итоговая четверка ЧМ-2026 в личном многоборье:

  1. Дарья Варфоломеев (Германия) – 119,500
  2. Стилиана Николова (Болгария) – 117,600
  3. София Раффаэли (Италия) – 117,550
  4. Таисия Онофрийчук (Украина) – 116,050

Ранее мы сообщали, что украинские стрелки стали вторыми в Европе, получив 15 медалей.

Теги: Спортсмены
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