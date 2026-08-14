В шаге от пьедестала: Онофрийчук осталась без медали ЧМ по гимнастике

Лидер сборной Украины по художественной гимнастике Таисия Онофрийчук остановилась в шаге от награды в личном многоборье на чемпионате мира-2026, заняв четвертую строчку.

Об этом результаты финала чемпионата мира по художественной гимнастике сообщает Sport RBC.UA.

Как прошел финал для украинки

До финальной стадии соревнований Таисия Онофрийчук квалифицировалась с 12-го места. В решающем раунде украинская спортсменка выступала в первой группе участниц и поразила судей высокой стабильностью.

Выступления в первой группе Таисия закончила со следующими результатами – 29,750 балла в упражнении с булавами (лучший результат в ее программе), 29,100 балла с обручем, 28,700 балла с мячом и 28,500 балла с лентой.

Общая сумма украинки составила 116 050 балла. Благодаря этому результату Таисия возглавляла промежуточный зачет турнира.

Распределение медалей мирового первенства

В конце концов после выхода на ковер второй группы гимнасток украинцы не удалось удержаться в главной тройке. Однако она зафиксировала высокий итоговый 4-й результат.

Итоговая четверка ЧМ-2026 в личном многоборье: