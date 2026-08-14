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Інше 14 серпня 2026 · 22:19

За крок від п'єдесталу: Онофрійчук лишилась без медалей ЧС з гімнастики

Українка довгий час очолювала таблицю, але зрештою випала з топ-3
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
За крок від п'єдесталу: Онофрійчук лишилась без медалей ЧС з гімнастики
Таїсія довгий час лідирувала в заліку (Фото: taisia_onofriichuk, Instagram)

Лідерка збірної України з художньої гімнастики Таїсія Онофрійчук зупинилася за крок від нагороди в особистому багатоборстві на чемпіонаті світу-2026, посівши четверту сходинку.

Про це результати фіналу чемпіоната світу з художньої гімнастики повідомляє Sport RBC.UA.

Як пройшов фінал для українки

До фінальної стадії змагань Таїсія Онофрійчук кваліфікувалася з 12-го місця. У вирішальному раунді українська спортсменка виступала в першій групі учасниць і вразила суддів високою стабільністю.

Виступи у першій групі Таїсія закінчила з наступними результатами - 29,750 бала у вправі з булавами (найкращий результат у її програмі), 29,100 бала з обручем, 28,700 бала з м"ячем та 28,500 бала зі стрічкою.

Загальна сума українки склала 116,050 бала. Завдяки цьому результату саме Таїсія очолювала проміжний залік турніру.

Розподіл медалей світової першості

Зрештою, після виходу на килим другої групи гімнасток українці не вдалося втриматися у чільній трійці. Однак вона зафіксувала високий підсумковий 4-й результат.

Підсумкова четвірка ЧС-2026 в особистому багатоборстві:

  1. Дар'я Варфоломєєв (Німеччина) - 119,500
  2. Стіліяна Ніколова (Болгарія) - 117,600
  3. Софія Раффаелі (Італія) - 117,550
  4. Таїсія Онофрійчук (Україна) - 116,050

Раніше ми повідомляли, що українські стрільці стали другими в Європі, здобувши 15 медалей.

Теги: Спортсмени
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