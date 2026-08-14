Поцілили у 15 медалей: українські стрільці стали другими в Європі

Збірна України здобула 15 нагород на чемпіонаті Європи (U-23) зі стендової та кульової стрільби. За підсумками змагань у польському Вроцлаві українські спортсмени посіли друге місце у загальнокомандному заліку.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на НОК України .

Де проходив чемпіонат Європи

Турнір відбувся у польському Вроцлаві з 1 по 12 серпня. У змаганнях взяли участь майже 470 спортсменів із 38 країн.

Україну на чемпіонаті Європи представляли 22 атлети. Загалом "синьо-жовті" 15 разів піднімалися на п'єдестал пошани.

У скарбничці збірної – дві золоті, дев'ять срібних і чотири бронзові медалі.

Хто приніс Україні золоті нагороди

Чемпіоном Європи у швидкострільній стрільбі з малокаліберного пістолета став Владислав Медушевський.

Ще одне "золото" він здобув разом з Юлією Діденко – в дуетних змаганнях зі стрільби з малокаліберного пістолета.

Також в особистій скарбничці Владислава – бронзова медаль.

Повний список чемпіонів та призерів

"Золото":

Владислав Медушевський – малокаліберний пістолет (швидкострільна стрільба)

Юлія Діденко та Владислав Медушевський – малокаліберний пістолет (дует)

"Срібло":

Іван Рагуля та Олександра Бартишева – круглий стенд (дует)

Софія Михайлюк, Марія Шейніна та Марія Сташко – пневматична гвинтівка, 10 м (командні змагання)

Юлія Ісаченко, Юлія Діденко та Ольга Лепська – пневматичний пістолет, 10 м (командні змагання)

Кирило Бугайцев, Олексій Вятчін та Іван Ткаленко – малокаліберна гвинтівка з трьох положень, 50 м (командні змагання)

Кирило Бугайцев, Олексій Вятчін та Іван Ткаленко – пневматична гвинтівка, 10 м (командні змагання)

Максим Камінський – пневматичний пістолет (особистий залік)

Юлія Ісаченко – пневматичний пістолет (особистий залік)

Юлія Ісаченко, Юлія Діденко та Каріна Заіченко – пістолет, 25 м (командні змагання)

Марія Шейніна та Олексій Вятчін – малокаліберна гвинтівка з трьох положень (дует)

"Бронза":

Юлія Ісаченко – пневматичний пістолет, 10 м (особистий залік)

Владислав Медушевський, Олексій Ціон та Іван Мартинов – малокаліберний пістолет, швидкострільна стрільба (командні змагання)

Кирило Бугайцев – пневматична гвинтівка, 10 м (особистий залік)

Марія Сташко – пневматична гвинтівка, 10 м (особистий залік)

Завдяки 15 нагородам українська команда посіла друге місце за загальною кількістю серед усіх учасників молодіжного чемпіонату Європи. Наші стрільці поступилися лише господарям турніру - команді Польщі.