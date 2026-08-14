Поцілили у 15 медалей: українські стрільці стали другими в Європі

Збірна України здобула 15 нагород на чемпіонаті Європи (U-23) зі стендової та кульової стрільби. За підсумками змагань у польському Вроцлаві українські спортсмени посіли друге місце у загальнокомандному заліку.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на НОК України.
Турнір відбувся у польському Вроцлаві з 1 по 12 серпня. У змаганнях взяли участь майже 470 спортсменів із 38 країн.
Україну на чемпіонаті Європи представляли 22 атлети. Загалом "синьо-жовті" 15 разів піднімалися на п'єдестал пошани.
У скарбничці збірної – дві золоті, дев'ять срібних і чотири бронзові медалі.
Чемпіоном Європи у швидкострільній стрільбі з малокаліберного пістолета став Владислав Медушевський.
Ще одне "золото" він здобув разом з Юлією Діденко – в дуетних змаганнях зі стрільби з малокаліберного пістолета.
Також в особистій скарбничці Владислава – бронзова медаль.
"Золото":
"Срібло":
"Бронза":
Завдяки 15 нагородам українська команда посіла друге місце за загальною кількістю серед усіх учасників молодіжного чемпіонату Європи. Наші стрільці поступилися лише господарям турніру - команді Польщі.
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