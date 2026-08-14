Попали в 15 медалей: украинские стрелки стали вторыми в Европе

Сборная Украины завоевала 15 наград на чемпионате Европы (U-23) по стендовой и пулевой стрельбе. По итогам соревнований в польском Вроцлаве украинские спортсмены заняли второе место в общекомандном зачете.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на НОК Украины.
Турнир прошел в польском Вроцлаве с 1 по 12 августа. В соревнованиях приняли участие около 470 спортсменов из 38 стран.
Украину на чемпионате Европы представляли 22 атлета. В общей сложности "сине-желтые" 15 раз поднимались на пьедестал почета.
В копилке сборной – две золотые, девять серебряных и четыре бронзовые медали.
Чемпионом Европы по скороострельной стрельбе из малокалиберного пистолета стал Владислав Медушевский.
Еще одно "золото" он получил вместе с Юлией Диденко – в дуэтных соревнованиях по стрельбе из малокалиберного пистолета.
Также в личной копилке Владислава – бронзовая медаль.
"Золото":
"Серебро":
"Бронза":
Благодаря 15 наградам, украинская команда заняла второе место по общему количеству среди всех участников молодежного чемпионата Европы. Наши стрелки уступили только хозяевам турнира – команде Польши.
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