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Другое 14 августа 2026 · 14:58

Попали в 15 медалей: украинские стрелки стали вторыми в Европе

Украинские атлеты завоевали 2 "золота", 9 серебряных и 4 бронзовые награды на континентальном первенстве U-23.
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Попали в 15 медалей: украинские стрелки стали вторыми в Европе
Юлия Диденко и Владислав Медушевский (фото: Федерация стрельбы Украины)

Сборная Украины завоевала 15 наград на чемпионате Европы (U-23) по стендовой и пулевой стрельбе. По итогам соревнований в польском Вроцлаве украинские спортсмены заняли второе место в общекомандном зачете.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на НОК Украины.

Где проходил чемпионат Европы

Турнир прошел в польском Вроцлаве с 1 по 12 августа. В соревнованиях приняли участие около 470 спортсменов из 38 стран.

Украину на чемпионате Европы представляли 22 атлета. В общей сложности "сине-желтые" 15 раз поднимались на пьедестал почета.

В копилке сборной – две золотые, девять серебряных и четыре бронзовые медали.

Кто принес Украине золотые награды

Чемпионом Европы по скороострельной стрельбе из малокалиберного пистолета стал Владислав Медушевский.

Еще одно "золото" он получил вместе с Юлией Диденко – в дуэтных соревнованиях по стрельбе из малокалиберного пистолета.

Также в личной копилке Владислава – бронзовая медаль.

Полный список чемпионов и призеров

"Золото":

  • Владислав Медушевский – малокалиберный пистолет (скорострельная стрельба)
  • Юлия Диденко и Владислав Медушевский – малокалиберный пистолет (дуэт)

"Серебро":

  • Иван Рагуля и Александра Бартышева – круглый стенд (дуэт)
  • София Михайлюк, Мария Шейнина и Мария Сташко – пневматическая винтовка, 10 м (командные соревнования)
  • Юлия Исаченко, Юлия Диденко и Ольга Лепская – пневматический пистолет, 10 м (командные соревнования)
  • Кирилл Бугайцев, Алексей Вятчин и Иван Ткаленко – малокалиберная винтовка из трех положений, 50 м (командные соревнования)
  • Кирилл Бугайцев, Алексей Вятчин и Иван Ткаленко – пневматическая винтовка, 10 м (командные соревнования)
  • Максим Каминский – пневматический пистолет (личный зачет)
  • Юлия Исаченко – пневматический пистолет (личный зачет)
  • Юлия Исаченко, Юлия Диденко и Карина Заиченко – пистолет, 25 м (командные соревнования)
  • Мария Шейнина и Алексей Вятчин – малокалиберная винтовка из трех положений (дуэт)

"Бронза":

  • Юлия Исаченко – пневматический пистолет, 10 м (личный зачет)
  • Владислав Медушевский, Алексей Цион и Иван Мартынов – малокалиберный пистолет, скорострострельная стрельба (командные соревнования)
  • Кирилл Бугайцев – пневматическая винтовка, 10 м (личный зачет)
  • Мария Сташко – пневматическая винтовка, 10 м (личный зачет)

Благодаря 15 наградам, украинская команда заняла второе место по общему количеству среди всех участников молодежного чемпионата Европы. Наши стрелки уступили только хозяевам турнира – команде Польши.

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Теги: Спортсмены Сборная Украины
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