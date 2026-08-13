Воссоединение с Мудриком: тренер клуба АПЛ хочет оформить аренду украинца

Вингер "Челси" Михаил Мудрик может сменить клубную прописку в канун нового сезона. В услугах 25-летнего футболиста лично заинтересован главный тренер "Ковентри" Фрэнк Лэмпард.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на английское издание Football London .

Амбиции новичка АПЛ и согласие Мудрика

"Ковентри", в прошлом сезоне триумфально занявший первое место в турнирной таблице Чемпионшипа и получивший прямую путевку в элитный дивизион английского футбола, готовит масштабное усиление состава. Руководство клуба уже согласовало для Фрэнка Лэмпарда впечатляющий трансферный бюджет в размере 92 миллионов фунтов стерлингов.

За эти средства команда планирует закрыть соглашения по четырем исполнителям: Франсиско Моури, Фикайо Томори, Анхелю Гомесу и Михаилу Мудрику. Руководство "Челси" планирует отправить украинца в аренду, чтобы тот получил регулярное игровое время и набрал оптимальные кондиции.

По имеющейся информации, сам Мудрик уже согласился на временный переход. Это решение было принято после специальной встречи с боссами "синих", которая состоялась сразу после завершения предсезонного турне лондонцев по странам Азии.

Старая симпатия Лэмпарда

Главным фактором в потенциальном трансфере является лицо Фрэнка Лэмпарда. Легендарный эксгравец и экстренер "синих" уже работал с Мудриком во время своего второго прихода на "Стемфорд Бридж" в весенней части 2023 года и с тех пор сохраняет высокое мнение о потенциале украинца.

В свое время английский специалист так описывал главные козыри Мудрика.

"Его скорость и дриблинг, конечно, главные качества. Мудрик хорошо завершает атаки. Он может обогнать любого игрока в АПЛ, но ему еще предстоит работа над многими аспектами. Это очень интересный футболист", - заявил Лэмпард.

Именно "Ковентри" считается главным фаворитом в борьбе за украинского вингера, а сам Лэмпард рассчитывает сделать Мудрика одним из ключевых исполнителей в своей новой команде.