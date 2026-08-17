"Зоря" шокувала "Полісся" у Житомирі: камбек із ляпами Бущана (відео)

У заключному поєдинку 3-го туру української Прем'єр-ліги житомирське "Полісся" на власному полі зазнало сенсаційної поразки від луганської "Зорі".

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на результат поєдинку .

УПЛ, 3-й тур

"Полісся" – "Зоря" – 1:2

Голи: Федор, 16 – Глущенко, 59, Нестеренко, 63

Швидкий вихід житомирян уперед

Підопічні Руслана Ротаня активніше розпочали зустріч і вже на 16-й хвилині вийшли вперед. Після прострілу Владислава Велетня з лівого флангу та відскоку від захисника Олег Федор першим зорієнтувався у штрафному майданчику й відправив м'яч у сітку. Це був перший гол півзахисника "вовків" за всю кар'єру в Прем'єр-лізі.

Господарі продовжували контролювати хід гри у першому таймі, створивши ще кілька небезпечних моментів біля воріт Владислава Рибака, проте збільшити перевагу не змогли.

Перелом у другому таймі

Після перерви ситуація на полі кардинально змінилася. На 59-й хвилині луганці провели швидку контратаку: Георгій Бущан відбив удар Івана Нестеренка з гострого кута, але Антон Глущенко вдало зіграв на добиванні, зрівнявши рахунок.

Усього через чотири хвилини фатальна помилка воротаря "Полісся" при вибиванні м'яча призвела до другого гола. Нестеренко перехопив передачу, вийшов на рандеву з Бущаном і проштовхнув м'яч під голкіпером, встановивши остаточний результат.

У залишку матчу житомиряни намагалися відігратися та освіжили атаку за допомогою замін, однак захист "Зорі" втримав переможний рахунок.

Перемога дозволила луганцям піднятися в таблиці УПЛ на 3-тє місце - одразу за "Карпатами" і "Шахтарем", які ще не втратили жодного очка. "Полісся", що досьогодні мало 100-відсодковий результат, опустилося на 5-ту сходинку.