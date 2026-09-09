rbc.ua
UA | RU
Середа, 09 вересня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Інше |
Головна Футбол Підтвердив клас: Туран вразив ефектним фінтом на тренуванні "Шахтаря"
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 09 вересня 2026 · 23:02

Підтвердив клас: Туран вразив ефектним фінтом на тренуванні "Шахтаря"

Турецький наставник "гірників" став головною зіркою заняття команди в Нідерландах
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Підтвердив клас: Туран вразив ефектним фінтом на тренуванні "Шахтаря"
Арда Туран не втратив навички (Фото: fcshakhtar, Instagram)
Add as a preferred source on Google

Головний тренер "Шахтаря" Арда Туран вразив футбольною технікою на тренуванні. Фахівець продемонстрував вражаюче володіння м'ячем під час гри в рондо.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на пресслужбу "гірників" у Facebook.

Майстер-клас від головного тренера

"Гірники" прибули до Нідерландів у вівторок, 8 вересня, та одразу провели перше занять на виїзді. Під час традиційного рондо 39-річний турецький фахівець продемонстрував відмінну майстерність, виконавши ефектний фінт проти своїх футболістів.

"Після такого фінту Арди Турана заняття можна завершувати. Головний тренер показує клас під час рондо", - відреагувала пресслужба донеччан на техніку тренера.

Старт "гірників" у єврокубках

Арда Туран проведе перший матч в Лізі чемпіонів в якості тренера вже у четвер, 10 вересня. Суперником "гірників" у 1-му турі основного етапу Ліги чемпіонів стане ПСВ.

Старт матчу призначений на 19:45.

Раніше ми повідомляли, що президент "Шахтаря" отримав особливу нагороду УЄФА.

Теги: Футбол Шахтар
Головні матчі
Кубок України 9 вересня 18:00
Полісся - : - Кудрівка
Ліга чемпіонів 9 вересня 19:45
Барселона - : - Фейєноорд
Ліга чемпіонів 9 вересня 22:00
Наполі - : - Арсенал
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Кейн, Мбаппе, Мессі та інші: оголошено повний список претендентів на "Золотий м'яч"-2026 Кейн, Мбаппе, Мессі та інші: оголошено повний список претендентів на "Золотий м'яч"-2026 Ф'юрі зробив гучний анонс бою з Усиком: українець несподівано відповів Ф'юрі зробив гучний анонс бою з Усиком: українець несподівано відповів Через кризу управління: голова оргкомітету Олімпіади-2030 планує піти у відставку Через кризу управління: голова оргкомітету Олімпіади-2030 планує піти у відставку
Точки зору
Сергій Лук'яненко
Порох у порохівницях закінчується, а дива трапляються: уроки Берінчика та Хрговича Сергій Лук'яненко Спортивний коментатор
Олександр Чепілко
Залаштунки вечору боксу на O2 Arena: чому Ітаума – Хргович не виглядає супербоєм Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Михайло Метревелі
Після VAR: чому футболу потрібна нова революція в суддівстві Михайло Метревелі Медіаменеджер, спортивний функціонер
Ольга Саладуха
Не лише медалі: головні висновки після чемпіонату Європи в Бірмінгемі Ольга Саладуха Президентка Федерації легкої атлетики України