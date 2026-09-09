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Футбол 09 вересня 2026 · 13:57

Ахметов отримав особливу нагороду УЄФА: Чеферін зробив заяву про президента "Шахтаря" (відео)

Глава УЄФА відзначив внесок українського бізнесмена у розвиток футболу
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Ахметов отримав особливу нагороду УЄФА: Чеферін зробив заяву про президента "Шахтаря" (відео)
Рінат Ахметов та Александер Чеферін (фото: ФК "Шахтар")
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Президент "Шахтаря" Рінат Ахметов отримав особливу відзнаку від УЄФА. Нагороду йому вручив Александер Чеферін під час зустрічі у штаб-квартирі організації у Швейцарії.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на прес-службу донецького клубу.

Ахметова відзначили у штаб-квартирі УЄФА

Зустріч Ахметова та Чеферіна відбулася 8 вересня у штаб-квартирі УЄФА в Ньйоні. Президент європейського футбольного союзу привітав керівника "Шахтаря" одразу з двома важливими датами.

Йдеться про 30-річчя президентства Ахметова та 90-річчя донецького клубу. З цієї нагоди Чеферін вручив Ахметову пам'ятну нагороду УЄФА, відзначивши його вагомий внесок у розвиток футболу.

На зустрічі також були присутні генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін та спортивний директор клубу Дарійо Срна.

Ахметов подякував Чеферіну за запрошення та зазначив, що для нього ця відзнака є результатом роботи всієї футбольної родини "Шахтаря" – футболістів різних поколінь, тренерів, співробітників клубу та уболівальників.

Також президент "Шахтаря" подарував президенту УЄФА памʼятний сувенір.

Що Чеферін сказав про президента "Шахтаря"

Президент УЄФА окремо відзначив відданість Ахметова своєму клубу та його любов до футболу.

"Я не думаю, що у Європі є ще хоча б один президент, який був би настільки відданий своєму клубу, який виявляв би стільки любові до футболу та свого клубу", - заявив Чеферін.

Глава УЄФА також наголосив на здатності "Шахтаря" продовжувати функціонувати на високому рівні попри надзвичайно складні обставини, в яких опинився клуб після початку повномасштабної війни Росії проти України.

"Я не думаю, що без Ріната Ахметова цей клуб досі існував би", - додав Чеферін.

Ахметов, своєю чергою, подякував керівнику УЄФА за підтримку України та наголосив, що для нього важливо бачити Чеферіна на боці добра та справедливості.

Раніше ми писали, що "Шахтар" здивував заявкою на Лігу чемпіонів.

Теги: Футбол УЕФА Шахтар Рінат Ахметов
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