Ахметов получил особую награду УЕФА: Чеферин сделал заявление о президенте "Шахтера" (видео)

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов получил особое отличие от УЕФА. Награду ему вручил Александр Чеферин во время встречи в штаб-квартире организации в Швейцарии.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на пресс-службу донецкого клуба .

Ахметова отметили в штаб-квартире УЕФА

Встреча Ахметова и Чеферина состоялась 8 сентября в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Президент европейского футбольного союза поздравил руководителя "Шахтера" сразу с двумя важными датами.

Речь идет о 30-летии президентства Ахметова и 90-летии донецкого клуба. Чеферин вручил Ахметову памятную награду УЕФА, отметив его весомый вклад в развитие футбола.

На встрече также присутствовали генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин и спортивный директор клуба Дарио Срна.

Ахметов поблагодарил Чеферина за приглашение и отметил, что для него это отличие является результатом работы всей футбольной семьи "Шахтера" - футболистов разных поколений, тренеров, сотрудников клуба и болельщиков.

Также президент "Шахтера" подарил президенту УЕФА памятный сувенир.

Что Чеферин сказал о президенте "Шахтера"

Президент УЕФА особо отметил преданность Ахметова своему клубу и его любовь к футболу.

"Я не думаю, что в Европе есть еще хотя бы один президент, который был бы настолько предан своему клубу, который проявлял бы столько любви к футболу и своему клубу", – заявил Чеферин.

Глава УЕФА также отметил способность "Шахтера" продолжать функционировать на высоком уровне, несмотря на чрезвычайно сложные обстоятельства, в которых оказался клуб после начала полномасштабной войны России против Украины.

"Я не думаю, что без Рината Ахметова этот клуб до сих пор бы существовал", - добавил Чеферин.

Ахметов, в свою очередь, поблагодарил руководителя УЕФА за поддержку Украины и подчеркнул, что для него важно видеть Чеферина на стороне добра и справедливости.