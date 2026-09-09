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Футбол 09 сентября 2026 · 23:02

Подтвердил класс: Туран поразил эффектным финтом на тренировке "Шахтера"

Турецкий наставник "горняков" стал главной звездой занятия команды в Нидерландах
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Подтвердил класс: Туран поразил эффектным финтом на тренировке "Шахтера"
Арда Туран не потерял навыки (Фото: fcshakhtar, Instagram)
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Главный тренер "Шахтера" Арда Туран поразил футбольной техникой на тренировке. Специалист продемонстрировал поразительное владение мячом во время игры в рондо.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на прессслужбу "горняков" в Facebook.

Мастер-класс от главного тренера

"Горняки" прибыли в Нидерланды во вторник, 8 сентября, и сразу провели первые занятия на выезде. Во время традиционного рондо 39-летний турецкий специалист продемонстрировал отличное мастерство, выполнив эффектный финт против своих футболистов.

"После такого финта Арды Турана занятия можно завершать. Главный тренер показывает класс во время рондо", - отреагировала пресс-служба дончан на технику тренера.

Старт "горняков" в еврокубках

Арда Туран проведет первый матч в Лиге чемпионов в качестве тренера уже в четверг, 10 сентября. Соперником "горняков" в 1-м туре основного этапа Лиги чемпионов станет ПСВ.

Старт матча назначен на 19.45.

Ранее мы сообщали, что президент "Шахтера" получил особую награду УЕФА.

Теги: Футбол Шахтер
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Лига чемпионов 9 сентября 22:00
Наполи - : - Арсенал
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