Подтвердил класс: Туран поразил эффектным финтом на тренировке "Шахтера"

Главный тренер "Шахтера" Арда Туран поразил футбольной техникой на тренировке. Специалист продемонстрировал поразительное владение мячом во время игры в рондо.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на прессслужбу "горняков" в Facebook .

Мастер-класс от главного тренера

"Горняки" прибыли в Нидерланды во вторник, 8 сентября, и сразу провели первые занятия на выезде. Во время традиционного рондо 39-летний турецкий специалист продемонстрировал отличное мастерство, выполнив эффектный финт против своих футболистов.

"После такого финта Арды Турана занятия можно завершать. Главный тренер показывает класс во время рондо", - отреагировала пресс-служба дончан на технику тренера.

Старт "горняков" в еврокубках

Арда Туран проведет первый матч в Лиге чемпионов в качестве тренера уже в четверг, 10 сентября. Соперником "горняков" в 1-м туре основного этапа Лиги чемпионов станет ПСВ.

Старт матча назначен на 19.45.