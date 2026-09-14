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Футбол 14 вересня 2026 · 16:40

Ярмоленко повторив історичний рекорд УПЛ і вже за крок від абсолютного досягнення (відео)

Гол у ворота "Епіцентра" дозволив вінгеру "Динамо" наздогнати Максима Шацьких
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Ярмоленко повторив історичний рекорд УПЛ і вже за крок від абсолютного досягнення (відео)
Андрій Ярмоленко (фото: ФК "Динамо")
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Андрій Ярмоленко забив гол "Епіцентру" у 6-му турі Прем'єр-ліги та повторив історичне досягнення вітчизняних чемпіонатів. Тепер лідер "Динамо" перебуває за один м'яч від одноосібного рекорду результативності.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Шедевр з гострого кута

36-річний вінгер відкрив рахунок у матчі на 42-й хвилині. Цей м'яч став для нього 124-м у рамках вищого дивізіону чемпіонату України.

Завдяки цьому результату вінгер "Динамо" офіційно зрівнявся з екс-нападником київського клубу Максимом Шацьких, який тривалий час утримував статус найкращого снайпера в історії першості.

Переломний момент зустрічі стався після комбінації на лівому фланзі штрафного майданчика. Микола Шапаренко вирізав точну передачу на Ярмоленка, після чого досвідчений вінгер потужним ударом під поперечину з гострого кута спрямував м'яч у сітку воріт суперника.

Повторення рекорду

Цей гол дозволив Ярмоленку досягти позначки у 124 забиті м'ячі в УПЛ та повторити рекорд результативності, який тримався роками. Тепер Андрій перебуває за крок від того, щоб стати одноосібним і найкращим бомбардиром у історії чемпіонатів України.

Наступний результативний удар вінгера дозволить йому випередити Максима Шацьких і очолити історичний реєстр снайперів вищого дивізіону українського футболу.

Зараз історичний топ-5 снайперів чемпіонату України має такий вигляд:

  • 1-2. Андрій Ярмоленко - 124
  • 1-2. Максим Шацьких - 124
  • 3. Сергій Ребров - 123
  • 4. Євген Селезньов - 117
  • 5. Андрій Воробей - 105

Раніше ми розповіли, як Миколенко став найкращим в АПЛ та повторив досягнення Ярмоленка.

Теги: Футбол УПЛ Динамо Ярмоленко
Головні матчі
УПЛ 14 вересня 15:30
Динамо - : - Епіцентр
УПЛ 14 вересня 18:00
Шахтар - : - Чорноморець
Ла Ліга 14 вересня 22:00
Вільярреал - : - Бетіс
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