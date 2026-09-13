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Футбол 13 сентября 2026 · 17:34

"Полесье" в матче с автоголом победило "Левый Берег" и вернуло себе лидерство в УПЛ (видео)

Судьбу встречи определил курьезный момент в первом тайме
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Полесье" в матче с автоголом победило "Левый Берег" и вернуло себе лидерство в УПЛ (видео)
Матч "Полесье" – "Левый Берег" (фото: УПЛ)
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Житомирское "Полесье" одержало непростую победу над киевским "Левым Берегом" в матче 6-го тура украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результат встречи.

УПЛ. 6-й тур

"Полесье" – "Левый Берег" – 1:0

Гол: Косовский, 37 (автогол)

Роковой рикошет

С первых минут житомиряне захватили инициативу и принялись прессинговать оборону гостей. На 34-й минуте открыть счет мог Эдуард Сарапий, однако голкипер "Левого Берега" Роман Жмурко перевел его опасный удар под перекладину на угловой.

Впрочем, уже через три минуты давление "волков" дало результат. На 37-й минуте Леандро Андраде выполнил фланговую подачу в штрафную, где мяч попал в ногу полузащитника гостей Сергея Косовского и срезался в сетку.

Во втором тайме игра проходила в более сдержанном темпе с минимальным количеством остроты у ворот - киевляне пытались отыграться усилиями Викентия Волошина, а у хозяев прицельно пробивал Александр Андриевский. Однако итоговый счет 1:0 так и остался неизменным.

Первое поражение киевлян и лидерство "Полесья"

Благодаря этой минимальной победе команда Руслана Ротаня набрала 15 очков и вернулась на первое место в турнирной таблице УПЛ.

В свою очередь для столичного "Левого Берега" эта неудача стала первой в нынешнем розыгрыше чемпионата - раньше команда имела серию из четырех ничьих подряд. Сейчас киевский коллектив с 4 пунктами в активе занимает 12-е место в украинском первенстве.

Ранее Sport RBC.UA подготовил исчерпывающее превью 6-го тура украинской Премьер-лиги.

Теги: УПЛ Полесье Футбол
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