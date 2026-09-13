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Футбол 13 вересня 2026 · 17:34

"Полісся" в матчі з автоголом перемогло "Лівий Берег" та повернуло собі лідерство в УПЛ (відео)

Долю зустрічі визначив курйозний момент у першому таймі
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Полісся" в матчі з автоголом перемогло "Лівий Берег" та повернуло собі лідерство в УПЛ (відео)
Матч "Полісся" – "Лівий Берег" (фото: УПЛ)
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Житомирське "Полісся" здобуло непросту перемогу над київським "Лівим Берегом" у матчі 6-го туру української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на результат зустрічі.

УПЛ. 6-й тур

"Полісся" – "Лівий Берег" – 1:0

Гол: Косовський, 37 (автогол)

Фатальний рикошет

З перших хвилин житомиряни захопили ініціативу та взялися пресингувати оборону гостей. На 34-й хвилині відкрити рахунок міг Едуард Сарапій, однак голкіпер "Лівого Берега" Роман Жмурко перевів його небезпечний удар під поперечку на кутовий.

Втім, уже за три хвилини тиск "вовків" дав свій результат. На 37-й хвилині Леандро Андраде виконав флангову подачу у воротарський майданчик, де м'яч влучив у ногу півзахисника гостей Сергія Косовського та зрізався у сітку.

У другому таймі гра проходила у більш стриманому темпі з мінімальною кількістю гостроти біля воріт - кияни намагалися відігратися зусиллями Вікентія Волошина, а у господарів зряче пробивав Олександр Андрієвський. Проте підсумковий рахунок 1:0 так і залишився незмінним.

Перша поразка киян та лідерство "Полісся"

Завдяки цій мінімальній звитязі команда Руслана Ротаня набрала 15 очок та повернулася на першу сходинку у турнірній таблиці УПЛ.

Своєю чергою для столичного "Лівого Берега" ця невдача стала першою у нинішньому розіграші чемпіонату - раніше команда мала серію з чотирьох нічиїх поспіль. Наразі київський колектив із 4 пунктами в активі посідає 12-те місце в українській першості.

Раніше Sport RBC.UA підготував вичерпне прев'ю 6-го туру української Прем'єр-ліги.

Теги: УПЛ Полісся Футбол
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