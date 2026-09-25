Забил гол и получил красную: игрока сборной Израиля наказали за имитацию выстрела (видео)

Нападающий сборной Израиля Саед Абу Фархи стал антигероем матча Лиги наций УЕФА против команды Австрии. Забив важный мяч, 20-летний футболист устроил провокационное празднование, за что мгновенно был удален из поля.

Роковой жест и развязка

Сборная Израиля начала выступления на групповом этапе Лиги наций с поражения от Австрии со счетом 1:3.

В поединке в Линце хозяева вышли вперед благодаря пенальти Романо Шмида. Однако на 55-й минуте игрок американского "Колорадо Рэпидс" Саед Абу Фархи сравнял счет: 20-летний израильский нападающий забил головой после подачи с углового.

Сразу после этого он подбежал к угловому флажку, взял его в руки и выполнил жест, имитирующий стрельбу. Поскольку игрок уже имел в пассиве желтую карточку, арбитр без колебаний показал ему второй "горчичник" и красную.

ISRAELI GETS A RED CARD FOR ISRAELI CELEBRATION pic.twitter.com/VQ6TJhSgPd — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) September 24, 2026

Подобное празднование не в новинку для Абу Фархи - ранее он уже демонстрировал похожий жест во время выступлений за тель-авивский "Маккаби". Согласно футбольным правилам, празднования, которые носят провокационный или подстрекательский характер, строго наказываются предупреждениями.

Вынужденные играть в меньшинстве израильтяне держались до конца, но на 90-й минуте пропустили от Филиппа Мвене, а в компенсированное время Саша Калайджич установил окончательный счет - 3:1 в пользу Австрии.

Скандал перед матчем Израиль - Ирландия

Из-за дисквалификации Абу Фархи теперь пропустит следующий поединок своей команды в Лиге наций против Ирландии. Эта игра состоится 27 сентября в венгерском Дебрецене на фоне острой политической дискуссии и резких высказываний.

Накануне тренер сборной Ирландии Хеймир Хадльгримссон заявил, что его команда "играет против геноцида" и "против Израиля, а не вместе с ним". Израильская футбольная ассоциация в ответ раскритиковала высказывания тренера и назвала их "глупостью, невежеством и лицемерием".

Израиль в Лиге наций-2026/27 выступает в группе 3 дивизиона В. Его соперники - Австрия, Ирландия и Косово.