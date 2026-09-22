Погоня за йокодзуною: Аонішікі здобув 4-ту перемогу поспіль на гранд-турнірі з сумо

У токійському "Рьоґоку Кокуґікан" завершився 10-й змагальний день імператорського гранд-турніру з сумо - Aki Basho 2026. Український одзекі Аонішікі (Данило Явгусишин) здобув четверту перемогу поспіль.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на результати 10-го дня гранд-турніру Aki Basho 2026.
Після двох третин дистанції на вершині таблиці впевнено йде йокодзуна Оносато, який цього разу переміг Хакунофуджі. Українець Аонішікі (баланс 7-3) у складному затяжному поєдинку здолав маеґашіру №3 Йошігісу Чураноумі.
Попри побоювання за травмовану ліву ногу під час затягування сутички, українець дотиснув суперника та наздогнав його у групі преследовачів. Наразі Аонішікі займає проміжне 5-те місце. Попереду - Атаміфуджі, Фуджинокава та Кінбозан (баланс 8-2). А лідером із єдиною поразкою лишається Оносато.
Ситуація на турнірі після 10 змагальних днів
Переможцем башо стане рікіші з найбільшою кількістю виграшів за підсумками 15 днів.
Раніше ми повідомляли, що Данило Аонішікі Явгусишин пішов на ризик, заявившись на цей турнір, адже він виступає з травмою.