Погоня за йокодзуной: Аонишики одержал 4-ю победу подряд на гранд-турнире по сумо

В токийском "Регоке Кокугикан" завершился 10-й соревновательный день императорского гранд-турнира по сумо - Aki Basho 2026. Украинский одежки Аонишики (Данило Явгусишин) одержал четвертую победу подряд.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результаты 10 дня гранд-турнира Aki Basho 2026.
После двух третей дистанции на вершине таблицы уверенно идет йокодзуна Оносато, на этот раз победивший Хакунофуджи. Украинец Аонишики (баланс 7-3) в сложном затяжном поединке одолел маегаширу №3 Йошигису Чураноуми.
Несмотря на опасения за травмированную левую ногу во время затяжки столкновения, украинец дожал соперника и догнал его в группе преследователей. Сейчас Аонишики занимает промежуточное пятое место. Впереди – Атамифуджи, Фуджинокава и Кинбозан (баланс 8-2). А лидером с единственным поражением остается Оносато.
Ситуация на турнире после 10 соревновательных дней
Победителем баш станет рекиши с наибольшим количеством выигрышей по итогам 15 дней.
Ранее мы сообщали, что Даниил Аонишики Евгусишин пошел на риск, заявившись на этот турнир, ведь он выступает с травмой.