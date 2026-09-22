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Другое 22 сентября 2026 · 20:56

Погоня за йокодзуной: Аонишики одержал 4-ю победу подряд на гранд-турнире по сумо

Украинец удержал преимущество в затяжной драме, несмотря на травму, и продолжил погоню за лидером
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Погоня за йокодзуной: Аонишики одержал 4-ю победу подряд на гранд-турнире по сумо
Аонишики продолжает борьбу за победу в турнире (Фото: sumokyokai, X)
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В токийском "Регоке Кокугикан" завершился 10-й соревновательный день императорского гранд-турнира по сумо - Aki Basho 2026. Украинский одежки Аонишики (Данило Явгусишин) одержал четвертую победу подряд.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результаты 10 дня гранд-турнира Aki Basho 2026.

Триумф Аонишики и расклад на вершине

После двух третей дистанции на вершине таблицы уверенно идет йокодзуна Оносато, на этот раз победивший Хакунофуджи. Украинец Аонишики (баланс 7-3) в сложном затяжном поединке одолел маегаширу №3 Йошигису Чураноуми.

Несмотря на опасения за травмированную левую ногу во время затяжки столкновения, украинец дожал соперника и догнал его в группе преследователей. Сейчас Аонишики занимает промежуточное пятое место. Впереди – Атамифуджи, Фуджинокава и Кинбозан (баланс 8-2). А лидером с единственным поражением остается Оносато.

Погоня за йокодзуной: Аонишики одержал 4-ю победу подряд на гранд-турнире по сумоСитуация на турнире после 10 соревновательных дней

Другие результаты 10-го дня

  • Победу в "битве гигантов" одержал Атамифуджи. Эту стычку назвали именно так, потому что сам Атамифуджи и Котозакуру суммарно весят 376 кг.
  • 125-килограммовый Фуджинокава применил хенку против Таканошо и победил. Этот прием предполагает избегание стартового столкновения. Этот прием, хоть и считается невежливым, правилами не запрещен.
  • Еще один представитель Украины Сергей Шиши Соколовский уступил в схватке с Ошомой. Сергей неплохо продолжался в продолжительной схватке, но потерял баланс, что и стоило ему победы.

Анонс на 11-й день

  • Аонишики сойдется с Таканошо (счет очных встреч – 4:1 в пользу украинца);
  • Шиши будет бороться против Шонанноуми;
  • Центральной афишей дня будет стычка Оносато против Фуджинокавы.

Победителем баш станет рекиши с наибольшим количеством выигрышей по итогам 15 дней.

Ранее мы сообщали, что Даниил Аонишики Евгусишин пошел на риск, заявившись на этот турнир, ведь он выступает с травмой.

Теги: Спортсмены
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