Погоня за йокодзуной: Аонишики одержал 4-ю победу подряд на гранд-турнире по сумо

В токийском "Регоке Кокугикан" завершился 10-й соревновательный день императорского гранд-турнира по сумо - Aki Basho 2026. Украинский одежки Аонишики (Данило Явгусишин) одержал четвертую победу подряд.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результаты 10 дня гранд-турнира Aki Basho 2026.

Триумф Аонишики и расклад на вершине

После двух третей дистанции на вершине таблицы уверенно идет йокодзуна Оносато, на этот раз победивший Хакунофуджи. Украинец Аонишики (баланс 7-3) в сложном затяжном поединке одолел маегаширу №3 Йошигису Чураноуми.

Несмотря на опасения за травмированную левую ногу во время затяжки столкновения, украинец дожал соперника и догнал его в группе преследователей. Сейчас Аонишики занимает промежуточное пятое место. Впереди – Атамифуджи, Фуджинокава и Кинбозан (баланс 8-2). А лидером с единственным поражением остается Оносато.

Ситуация на турнире после 10 соревновательных дней

Другие результаты 10-го дня

Победу в "битве гигантов" одержал Атамифуджи. Эту стычку назвали именно так, потому что сам Атамифуджи и Котозакуру суммарно весят 376 кг.

125-килограммовый Фуджинокава применил хенку против Таканошо и победил. Этот прием предполагает избегание стартового столкновения. Этот прием, хоть и считается невежливым, правилами не запрещен.

Еще один представитель Украины Сергей Шиши Соколовский уступил в схватке с Ошомой. Сергей неплохо продолжался в продолжительной схватке, но потерял баланс, что и стоило ему победы.

Анонс на 11-й день

Аонишики сойдется с Таканошо (счет очных встреч – 4:1 в пользу украинца);

Шиши будет бороться против Шонанноуми;

Центральной афишей дня будет стычка Оносато против Фуджинокавы.

Победителем баш станет рекиши с наибольшим количеством выигрышей по итогам 15 дней.