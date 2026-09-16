С тремя травмами за очередным титулом: украинская звезда сумо пошел на риск в Токио

Украинский сумоист Даниил Явгусишин, выступающий под именем Аонисики, начал выступление на сентябрьском турнире Aki Basho в Токио. Торжественное возвращение во второй по силе ранг в иерархии сумо проходит на фоне серьезных физических испытаний и рискованной подготовки.

Возвращение статуса озэки через боль

Винничанин подтвердил свой высокий класс на июльском турнире в Нагое, где в третий раз в карьере завоевал Кубок императора. Завершив основную часть соревнований с показателем 12-3, Аонисики одержал победу в решающем плей-офф. Этот результат позволил ему официально вернуть ранг озэки, утраченный из-за вынужденного пропуска майского башо.

За триумфальным результатом стоит серьезная борьба с травмами. На турнир украинец приехал с травмой левого голеностопа, затем повредил большой палец на той же ноге, а из-за неравномерной нагрузки проблемы возникли и с правой ногой. Наставник борца Адзигэва признался, что рассматривал вариант снятия воспитанника с соревнований, однако Явгусишин решил бороться до конца.

Нетипичная подготовка и новые вызовы в Токио

Перед стартом Aki Basho, который продлится в Токио до 27 сентября, украинский сумоист был вынужден кардинально изменить подход к тренировочному процессу. Аонисики полностью отказался от спаррингов с элитными борцами дивизионов сэки́тори, сосредоточившись на восстановлении механики движений.

Во время контрольной тренировки в своей школе он провел 15 поединков с представителями четвертого дивизиона (санданмэ), проверяя работу левой ноги и устойчивость позиции. По словам тренера, главная цель на сентябрьский турнир - адаптировать стиль борьбы под текущее физическое состояние спортсмена и избежать усугубления травм.