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Інше 16 вересня 2026 · 17:21

З трьома травмами до чергового титулу: українська зірка сумо пішов на ризик у Токіо

Данило Явгусишин повернув елітний статус озекі та розпочав боротьбу на турнірі Aki Basho
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
З трьома травмами до чергового титулу: українська зірка сумо пішов на ризик у Токіо
Данило Явгусишин пішов на ризик (фото: Вікіпедія)
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Український сумоїст Данило Явгусишин, який виступає під ім'ям Аонішікі, розпочав виступи на вересневому турнірі Aki Basho в Токіо. Урочисте повернення до другого за силою рангу в ієрархії сумо розгортається на тлі важких фізичних випробувань та ризикованої підготовки.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Повернення статусу озекі через біль

Вінничанин підтвердив свій високий клас на липневому турнірі в Нагої, де втретє у кар'єрі виборов Кубок імператора. Завершивши основну частину змагань із показником 12-3, Аонішікі здобув перемогу у вирішальному плей-офф. Цей результат дозволив йому офіційно повернути ранг озекі, втрачений через вимушений пропуск травневого башо.

За тріумфальним результатом стоїть серйозна боротьба з ушкодженнями. На турнір українець приїхав із травмою лівого гомілкостопа, згодом пошкодив великий палець на цій же нозі, а через нерівномірне навантаження виникли проблеми й з правою ногою. Наставник борця Аджіґава зізнався, що розглядав варіант зняття вихованця зі змагань, проте Явгусишин вирішив боротися до кінця.

Нетипова підготовка та нові виклики в Токіо

Перед стартом Aki Basho, який триватиме в Токіо до 27 вересня, український сумоїст змушений був кардинально змінити підхід до тренувального процесу. Аонішікі повністю відмовився від спарингів із елітними борцями дивізіонів секіторі, зосередившись на відновленні механіки рухів.

Під час контрольного тренування у своїй школі він провів 15 поєдинків із представниками четвертого дивізіону (сандамме), перевіряючи роботу лівої ноги та стійкість позиції. За словами тренера, головна мета на вересневий турнір – адаптувати стиль боротьби під поточний фізичний стан спортсмена та уникнути поглиблення травм.

Раніше ми повідомляли, що Ломаченко залишив Україну та готує камбек на тропічному острові.

Теги: Спортсмени
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