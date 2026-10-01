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Інше 01 жовтня 2026 · 22:57

Україна їде на юнацьку Олімпіаду-2026: склад команди та головні зірки

До збірної увійшли 38 спортсменів, серед них чемпіони та призери міжнародних турнірів
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Україна їде на юнацьку Олімпіаду-2026: склад команди та головні зірки
Аліна Дмитрук – головна зірка збірної України (фото: instagram.com/_alina_dmytruk_)
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Україна визначилася зі складом команди на літні юнацькі Олімпійські ігри-2026. На змаганнях у Сенегалі країну представлятимуть 38 спортсменів у 14 видах спорту.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на НОК України.

Хто у складі збірної

Олімпійська команда України буде представлена на юнацьких Іграх-2026 у 14 із 35 видів спорту. Усього до складу делегації увійшли 38 атлетів – 11 юнаків та 27 дівчат. Найбільше представництво в одиночних змаганнях українці матимуть у пляжній боротьбі (5 спортсменів) та легкій атлетиці (4 спортсмени).

Загалом офіційна делегація налічує 77 осіб: окрім 38 спортсменів, це 22 тренери, лікарі й масажисти, 14 членів штабу та 3 судді.

Головні надії та зірки

Серед українських атлетів виділяється кілька яскравих імен із міжнародним досвідом та досягненнями:

  • Аліна Дмитрук (фехтування) – віце-чемпіонка світу серед кадеток в особистому розряді та володарка командного "золота" ЧС
  • Міланія Кохан (легка атлетика) – метальниця молота, чемпіонка Європи U18 та сестра лідера дорослої збірної України Михайла Кохана
  • Анастасія Ковальчук (стрибки у висоту) – єдина представниця України у своїй дисципліні з особистим рекордом 1.71 м.

Також уперше за тривалий час Україна матиме представництво у командних видах – зокрема, жіночі збірні з футзалу та баскетболу 3х3.

Коли пройдуть змагання

Літні юнацькі Олімпійські ігри відбудуться з 31 жовтня до 13 листопада в Сенегалі. Змагання охоплять одразу три міста – Дакар, Діамніадіо та Салі, об'єднавши близько 2700 юних спортсменів з усього світу.

За час участі в літніх юнацьких Олімпійських іграх українські спортсмени здобули 74 медалі: 21 золоту, 24 срібні та 29 бронзових.

На попередній Олімпіаді, яка відбулася у 2018 році, Україна завоювала 18 нагород – п'ять золотих, сім срібних та шість бронзових. Тоді українська команда була представлена 36 спортсменами.

Транслятором змагань в Україні виступатиме "Суспільне Спорт".

Раніше юна українська надія Формули-1 визначився з командою на новий сезон.

Теги: Спортсмени Збірна України
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