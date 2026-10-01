"Рівне" та "Харківські Соколи" яскраво відкрили новий сезон Суперліги

"Рівне Dream" та "Харківські Соколи" провели перший матч нового сезону баскетбольної Суперліги України. Команди влаштували результативну боротьбу, яка тримала інтригу більшу частину поєдинку.

Про це повідомляє Sport RBC.UA .

Напружена боротьба та переломний момент

Матч-відкриття Суперліги розпочався з рівної боротьби. Гості виграли першу чверть із рахунком 21:18, а на велику перерву команди пішли за невеликої переваги рівнян – 41:37.

Все вирішилося у другій половині зустрічі. У третій чверті рівняни додали в агресії та відірвався на двозначну відстань, а в заключній десятихвилинці довели перевагу до максимальних "плюс 16-ти".

У підсумку фінальна сирена зафіксувала перемогу "Рівного" з рахунком 93:81. Цей поєдинок став дебютним для відомого тренера Дмитра Забірченка на чолі харківського клубу.

Герої та статистика зустрічі

Найрезультативнішим гравцем поєдинку та MVP став центровий "Рівного" Дмитро Триколенко, який набрав 20 очок та зробив 6 підбирань. Вагомий внесок у перемогу також зробили Дмитро Тимощук (17 очок) і Демаріус Джейкобс, який відзначився 14 очками та 4 блок-шотами.

У складі "Харківських Соколів" найрезультативнішими стали Артем Романиця (19 очок і 8 підбирань) та Єгор Сушкін (18 очок).

Господарі значно перевершили суперника за точністю кидків із гри – 58,1% проти 39,7%.

Суперліга. Регулярний чемпіонат

"Рівне-Dream" – "Харківські Соколи" – 93:81 (18:21, 23:16, 24:23, 28:21)