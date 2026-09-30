Двухкратный чемпион НБА оказался за решеткой: детали скандала в Техасе

Бывший игрок НБА и двукратный чемпион лиги Джей Ар Смит оказался под стражей в Техасе. 41-летний баскетболист был задержан по делу, подробности которого пока раскрыты лишь частично.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на tmz.com.
Смит был арестован после того, как автоматическая система распознавания номерных знаков зафиксировала автомобиль, которым он управлял, и передала полицейским сигнал о действующем ордере.
Патрульные остановили машину и доставили спортсмена в участок. Согласно записям исправительного учреждения округа Хант, Смита взяли под стражу по обвинению в "нападении, повлекшем телесные повреждения, в рамках дела о домашнем насилии". В настоящее время бывший игрок остается в центре содержания под стражей, а залог за него не установлен.
Стоит отметить, что это не первые проблемы Смита с законом. В 2007 году баскетболист признал себя виновным в дорожно-транспортном происшествии, которое привело к смерти одного из его пассажиров. Из-за этого он провел за решеткой 24 дня.
Смит провел в НБА 16 сезонов. За свою карьеру он выступал за "Нью-Орлеан", "Денвер", "Нью-Йорк", "Кливленд" и "Лос-Анджелес Лейкерс".
В 2013 году он получил награду лучшему шестому игроку НБА, выступая за "Никс". В составе "Кливленда" он стал чемпионом НБА в 2016 году, а через четыре года повторил этот успех вместе с "Лейкерс".
Последним сезоном Смита в НБА стал 2019/20. После завершения баскетбольной карьеры он поступил в North Carolina A&T State University и начал выступать за университетскую команду по гольфу. В мае 2026 года спортсмен получил степень бакалавра.
Ранее мы сообщили, что ушел из жизни первый MVP в истории Национальной баскетбольной ассоциации.