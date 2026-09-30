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Баскетбол 30 сентября 2026 · 15:55

Двухкратный чемпион НБА оказался за решеткой: детали скандала в Техасе

Полиция задержала бывшую звезду "Кливленда" и "Лейкерс" Джей Ар Смита
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Двухкратный чемпион НБА оказался за решеткой: детали скандала в Техасе
Джей Ар Смит (фото: instagram.com/teamswish)
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Бывший игрок НБА и двукратный чемпион лиги Джей Ар Смит оказался под стражей в Техасе. 41-летний баскетболист был задержан по делу, подробности которого пока раскрыты лишь частично.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на tmz.com.

Задержание в Техасе

Смит был арестован после того, как автоматическая система распознавания номерных знаков зафиксировала автомобиль, которым он управлял, и передала полицейским сигнал о действующем ордере.

Патрульные остановили машину и доставили спортсмена в участок. Согласно записям исправительного учреждения округа Хант, Смита взяли под стражу по обвинению в "нападении, повлекшем телесные повреждения, в рамках дела о домашнем насилии". В настоящее время бывший игрок остается в центре содержания под стражей, а залог за него не установлен.

Стоит отметить, что это не первые проблемы Смита с законом. В 2007 году баскетболист признал себя виновным в дорожно-транспортном происшествии, которое привело к смерти одного из его пассажиров. Из-за этого он провел за решеткой 24 дня.

Что известно о карьере баскетболиста

Смит провел в НБА 16 сезонов. За свою карьеру он выступал за "Нью-Орлеан", "Денвер", "Нью-Йорк", "Кливленд" и "Лос-Анджелес Лейкерс".

В 2013 году он получил награду лучшему шестому игроку НБА, выступая за "Никс". В составе "Кливленда" он стал чемпионом НБА в 2016 году, а через четыре года повторил этот успех вместе с "Лейкерс".

Последним сезоном Смита в НБА стал 2019/20. После завершения баскетбольной карьеры он поступил в North Carolina A&T State University и начал выступать за университетскую команду по гольфу. В мае 2026 года спортсмен получил степень бакалавра.

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Теги: Баскетбол НБА
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