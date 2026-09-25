Ушла легенда НБА: умер первый в истории MVP лиги

Легендарный американский баскетболист Боб Петтит скончался в возрасте 93 лет. Обладатель первого в истории НБА звания MVP и чемпион лиги оставил выдающееся наследие.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт лиги .

Великая карьера в составе "Хокс"

Боб Петтит умер 24 сентября, о чем сообщил его университет LSU. Причина смерти не уточняется. Баскетболисту было 93 года.

Легендарный игрок провел всю свою 11-летнюю профессиональную карьеру в системе "Хокс" (сначала в Милуоки, а затем в Сент-Луисе), неизменно получая статус участника Матча всех звезд. В 1958 году он совершил невероятное, приведя свою команду к единственному в истории клуба чемпионскому титулу НБА в противостоянии с могучим "Бостон Селтикс". Тогда в шестой игре финальной серии Петтит установил исторический рекорд, набрав 50 очков.

Уникальные достижения и наследие

НБА официально почтила память легенды, назвав его первопроходцем, который поднял планку совершенства на новый уровень. Петтит стал первым баскетболистом в истории лиги, который преодолел отметку в 20 000 набранных очков, а также четыре раза признавался самым ценным игроком Матча всех звезд - достижение, которое впоследствии повторил только непревзойденный Коби Брайант.

Основные вехи карьеры выдающегося игрока:

Двукратный обладатель награды MVP регулярного сезона (1956, 1959).

11-кратный участник Матча всех звезд НБА.

Включен в Зал славы баскетбола имени Нейсмита в 1971 году.

После завершения выступлений в 1965 году с невероятными карьерными показателями (в среднем 26,4 очка и 16,2 подбора за матч) Петтит вернулся в родной Батон-Руж, где успешно работал в банковской сфере и финансовом консалтинге.

Его игровой номер 9 навсегда выведен из обращения в "Хокс", а возле арены LSU установлена бронзовая статуя в его честь.