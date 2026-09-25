Пішла легенда НБА: помер перший в історії MVP ліги

Легендарний американський баскетболіст Боб Петтіт помер у віці 93 років. Володар першого в історії НБА звання MVP та чемпіон ліги залишив по собі видатну спадщину.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт ліги.
Боб Петтіт помер 24 вересня, про що повідомив його університет LSU. Причину смерті не уточнили. Баскетболісту було 93 роки.
Легендарний гравець провів усю свою 11-річну професійну кар'єру в системі "Гокс" (спочатку в Мілуокі, а згодом у Сент-Луїсі), незмінно здобуваючи статус учасника Матчу всіх зірок. У 1958 році він здійснив неймовірне, привівши свою команду до єдиного в клубній історії чемпіонського титулу НБА в протистоянні з могутнім "Бостон Селтікс". Тоді в шостій грі фінальної серії Петтіт встановив історичний рекорд, набравши 50 очок.
НБА офіційно вшанувала пам'ять легенди, назвавши його першопрохідцем, який підняв планку досконалості на новий рівень. Петтіт став першим баскетболістом в історії ліги, який подолав позначку у 20 000 набраних очок, а також чотири рази визнавався найціннішим гравцем Матчу всіх зірок – досягнення, яке згодом повторив лише неперевершений Кобі Брайант.
Основні віхи кар'єри видатного гравця:
Після завершення виступів у 1965 році з неймовірними кар'єрними показниками (у середньому 26,4 очка та 16,2 підбирання за матч) Петтіт повернувся до рідного Батон-Ружа, де успішно працював у банківській сфері та фінансовому консалтингу.
Його ігровий номер 9 назавжди виведено з обігу в "Гокс", а біля арени LSU встановлено бронзову статую на його честь.
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