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Баскетбол 25 вересня 2026 · 11:41

Пішла легенда НБА: помер перший в історії MVP ліги

Боб Петтіт провів усю кар'єру в "Гокс" та залишив після себе чимало історичних досягнень
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Пішла легенда НБА: помер перший в історії MVP ліги
Боб Петтіт помер у віці 93 років (фото: nba.com)
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Легендарний американський баскетболіст Боб Петтіт помер у віці 93 років. Володар першого в історії НБА звання MVP та чемпіон ліги залишив по собі видатну спадщину.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт ліги.

Велична кар'єра в складі "Гокс"

Боб Петтіт помер 24 вересня, про що повідомив його університет LSU. Причину смерті не уточнили. Баскетболісту було 93 роки.

Легендарний гравець провів усю свою 11-річну професійну кар'єру в системі "Гокс" (спочатку в Мілуокі, а згодом у Сент-Луїсі), незмінно здобуваючи статус учасника Матчу всіх зірок. У 1958 році він здійснив неймовірне, привівши свою команду до єдиного в клубній історії чемпіонського титулу НБА в протистоянні з могутнім "Бостон Селтікс". Тоді в шостій грі фінальної серії Петтіт встановив історичний рекорд, набравши 50 очок.

Пішла легенда НБА: помер перший в історії MVP ліги

Унікальні досягнення та спадщина

НБА офіційно вшанувала пам'ять легенди, назвавши його першопрохідцем, який підняв планку досконалості на новий рівень. Петтіт став першим баскетболістом в історії ліги, який подолав позначку у 20 000 набраних очок, а також чотири рази визнавався найціннішим гравцем Матчу всіх зірок – досягнення, яке згодом повторив лише неперевершений Кобі Брайант.

Основні віхи кар'єри видатного гравця:

  • Дворазовий володар нагороди MVP регулярного сезону (1956, 1959).
  • 11-разовий учасник Матчу всіх зірок НБА.
  • Включений до Зали слави баскетболу імені Нейсміта у 1971 році.

Після завершення виступів у 1965 році з неймовірними кар'єрними показниками (у середньому 26,4 очка та 16,2 підбирання за матч) Петтіт повернувся до рідного Батон-Ружа, де успішно працював у банківській сфері та фінансовому консалтингу.

Його ігровий номер 9 назавжди виведено з обігу в "Гокс", а біля арени LSU встановлено бронзову статую на його честь.

Раніше ми повідомили, що Кавай Леонард продовжив контракт із "Рапторс" на 115 млн доларів.

Теги: Баскетбол НБА
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