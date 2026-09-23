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Баскетбол 23 вересня 2026 · 13:50

Ще 2 роки у Торонто: Кавай Леонард продовжив контракт із "Рапторс" на 115 млн доларів

Дворазовий MVP фіналів НБА повернувся додому після скандального розслідування в "Кліпперс"
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Ще 2 роки у Торонто: Кавай Леонард продовжив контракт із "Рапторс" на 115 млн доларів
Кавай Леонард знову в "Торонто" (Фото: Raptors, X)
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Зірка НБА Кавай Леонард узгодив дворічне продовження контракту з "Торонто Репторз" на суму 115 млн доларів із опцією продовження на сезон-2028/29.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на матеріал ESPN.

Фінансові поступки та фінал саги з обміном

Леонард свідомо пішов на менші умови задля фінансової гнучкості "Репторз" - він отримає на 11 млн доларів менше від максимального розширення. Також Кавай відмовився від бонусу за трейд в розмірі 7,45 млн доларів.

Проте завдяки цьому зірковий форвард оформив довгоочікуване повернення до "Торонто" після завершення гучного розслідування НБА проти "Кліпперс".

Натомість "Кліпперс" отримали суворі покарання за обхід платіжки. Клуб отримав штраф в 30 млн доларів, втратив 5 піків першого раунду, а Стів Балмер отримав дискваліфікацію на рік.

Після цього перехід Леонарда в Торонто у складі з Брендоном Інграмом і Ґреді Діком офіційно закрили. Також на гравця претендували "Міннесота" та "Детройт".

Кар'єра та ігрова форма Кавая

Леонард привів "Репторз" до єдиного чемпіонства в історії франшизи в 2019-му році та забрав MVP фіналу.

Загалом серед здобутків Кавая - 7-кратний All-Star, 7-кратний All-NBA, дворазовий чемпіон і MVP фіналів (2014, 2019).

А минулого сезону в "Кліпперс" форвард набирав 27,9 очка в середньому за 65 матчів, що стало його персональним рекордом.

Раніше ми повідомляли, що "Детройт" зберіг елітного захисника, заклавши 155 млн доларів за контракт.

Теги: Баскетбол НБА
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