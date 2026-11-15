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Другое 15 ноября 2026 · 21:01

После золота – бронза: Украина получила еще одну награду на Гран-при Загреба

Решающая схватка не произошла из-за травмы азербайджанца
Игорь Ильин Игорь Ильин Редактор новостей отдела «Спорт»
После золота – бронза: Украина получила еще одну награду на Гран-при Загреба
Бронзовый призер Гран-при Загреба (фото: IJF)

Украинский дзюдоист Евгений Балевский стал бронзовым призером Гран-при Загреба в весовой категории более 100 кг. Поединок за третье место не состоялся из-за травмы соперника украинца.

Об этом сообщает Sport RBC.UA

Травма соперника решила судьбу награды

В бронзовой схватке Балевский должен был противостоять представителю Азербайджана Ушанги Кокаури – второму номеру мирового рейтинга и серебряному призеру чемпионата мира 2026 года.

Однако азербайджанец снялся с поединка из-за травмы. Таким образом, Балевскому присудили победу без выхода на татами в решающей схватке.

Третья бронза на турнирах Гран-при

Для 26-летнего украинца это третья бронзовая награда на соревнованиях серии Grand Prix.

В 2025 году Балевский дважды поднимался на пьедестал – на турнирах в Линце и Лиме. В том же сезоне он выиграл European Open в испанской Ла-Нусии и занял пятое место на чемпионате Европы в Подгорице.

В 2026 году дзюдоист финишировал седьмым на Гран-при Верхней Австрии и турнире Grand Slam в Венгрии.

Кроме того, в конце октября Балевский помог французскому клубу ACBB Judo впервые в истории добыть в борьбе бронзовые награды клубной Лиги чемпионов.

Гран-при Загреба проходил с 13 по 15 ноября и входит в международную серию IJF World Judo Tour.

Ранее Савицкий стал победителем Grand Prix Zagreb 2026 года весовой категории до 100 кг.

Главные матчи
Лига наций 15 ноября 21:45
Испания - : - Англия
Лига наций 15 ноября 21:45
Бельгия - : - Италия
WTA Finals 15 ноября 22:00
Элина Свитолина - : - Мирра Андреева
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