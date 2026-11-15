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Інше 15 листопада 2026 · 21:01

Після золота – бронза: Україна здобула ще одну нагороду на Гран-прі Загреба

Вирішальна сутичка не відбулася через травму азербайджанця
Ігор Ільїн Ігор Ільїн Редактор новин відділу «Спорт»
Після золота – бронза: Україна здобула ще одну нагороду на Гран-прі Загреба
Бронзовий призер Гран-прі Загребу (фото: IJF)

Український дзюдоїст Євгеній Балєвський став бронзовим призером Гран-прі Загреба у ваговій категорії понад 100 кг. Поєдинок за третє місце не відбувся через травму суперника українця.

Про це повідомляє Sport RBC.UA

Травма суперника вирішила долю нагороди

У бронзовій сутичці Балєвський мав протистояти представнику Азербайджану Ушанги Кокаурі – другому номеру світового рейтингу та срібному призеру чемпіонату світу 2026 року.

Однак азербайджанець знявся з поєдинку через травму. Таким чином, Балєвському присудили перемогу без виходу на татамі у вирішальній сутичці.

Третя бронза на турнірах Гран-прі

Для 26-річного українця це вже третя бронзова нагорода на змаганнях серії Grand Prix.

У 2025 році Балєвський двічі піднімався на п'єдестал – на турнірах у Лінці та Лімі. Того ж сезону він виграв European Open в іспанській Ла-Нусії та посів п'яте місце на чемпіонаті Європи в Подгориці.

У 2026 році дзюдоїст фінішував сьомим на Гран-прі Верхньої Австрії та турнірі Grand Slam в Угорщині.

Крім того, наприкінці жовтня Балєвський допоміг французькому клубу ACBB Judo вперше в історії вибороти бронзові нагороди клубної Ліги чемпіонів.

Гран-прі Загреба проходив із 13 до 15 листопада та входить до міжнародної серії IJF World Judo Tour.

Раніше Савицький став переможцем Grand Prix Zagreb 2026 ваговій категорії до 100 кг.

Головні матчі
Ліга націй 15 листопада 21:45
Іспанія - : - Англія
Ліга націй 15 листопада 21:45
Бельгія - : - Італія
WTA Finals 15 листопада 22:00
Еліна Світоліна - : - Мірра Андрєєва
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