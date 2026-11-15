Після золота – бронза: Україна здобула ще одну нагороду на Гран-прі Загреба

Український дзюдоїст Євгеній Балєвський став бронзовим призером Гран-прі Загреба у ваговій категорії понад 100 кг. Поєдинок за третє місце не відбувся через травму суперника українця.

Про це повідомляє Sport RBC.UA

Травма суперника вирішила долю нагороди

У бронзовій сутичці Балєвський мав протистояти представнику Азербайджану Ушанги Кокаурі – другому номеру світового рейтингу та срібному призеру чемпіонату світу 2026 року.

Однак азербайджанець знявся з поєдинку через травму. Таким чином, Балєвському присудили перемогу без виходу на татамі у вирішальній сутичці.

Третя бронза на турнірах Гран-прі

Для 26-річного українця це вже третя бронзова нагорода на змаганнях серії Grand Prix.

У 2025 році Балєвський двічі піднімався на п'єдестал – на турнірах у Лінці та Лімі. Того ж сезону він виграв European Open в іспанській Ла-Нусії та посів п'яте місце на чемпіонаті Європи в Подгориці.

У 2026 році дзюдоїст фінішував сьомим на Гран-прі Верхньої Австрії та турнірі Grand Slam в Угорщині.

Крім того, наприкінці жовтня Балєвський допоміг французькому клубу ACBB Judo вперше в історії вибороти бронзові нагороди клубної Ліги чемпіонів.

Гран-прі Загреба проходив із 13 до 15 листопада та входить до міжнародної серії IJF World Judo Tour.