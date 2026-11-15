Українець Савицький вдруге підкорив Загреб: історичне золото на Гран-прі з дзюдо

Український дзюдоїст Антон Савицький став переможцем Grand Prix Zagreb 2026 у ваговій категорії до 100 кг. Для спортсмена це вже друге золото на загребському татамі та третя перемога на турнірах серії Гран-прі за кар'єру.

Про це повідомляє Sport RBC.UA .

Як Савицький здобув перемогу

На шляху до золотої медалі українець у чвертьфіналі здолав представника Сербії Брашньовича, а в півфіналі переміг швейцарця Даніеля Айха.

У вирішальній сутичці Савицький зустрівся з угорцем Жомбором Вегом.

Український дзюдоїст здобув дострокову перемогу іппоном. На момент завершення фіналу до кінця основного часу залишалося 43 секунди.

Таким чином, Савицький вдруге став чемпіоном Гран-прі Загреба. Вперше він переміг на цьому турнірі у 2024 році, коли здобув дебютне золото на змаганнях серії Grand Prix.

Третє золото та успішний сезон

Загалом у кар'єрі Савицького тепер три золоті медалі турнірів серії Гран-прі. Окрім двох перемог у Загребі, українець виграв Grand Prix Upper Austria 2026 у Лінці.

Також у його активі бронзові нагороди етапів у Будапешті (2016), Лінці та Гвадалахарі (2025).

Особливо результативним для українського дзюдоїста став сезон-2026.

На початку року Савицький виборов срібну медаль престижного турніру Paris Grand Slam, згодом здобув золото Гран-прі в Лінці, а восени став бронзовим призером Grand Slam в Абу-Дабі.

Перемога в Загребі стала ще одним вагомим досягненням Савицького у 2026 році та принесла йому третій титул на турнірах серії Гран-прі.