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Інше 10 листопада 2026 · 14:48

Аонішікі здобув другу перемогу на Kyushu Basho: українець здолав місцевого фаворита

Після невдалого старту Данило Явгусишин виграв дві сутички поспіль та переміг японського сумоїста Казукі Уру
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Аонішікі здобув другу перемогу на Kyushu Basho: українець здолав місцевого фаворита
Аонішікі в переможному поєдинку (Фото: sumokyokay, X (Twitter))

Український сумоїст Данило Аонішікі Явгусишин здобув другу перемогу на престижному турнірі Kyushu Basho-2026 у Японії. У третій змагальний день він здолав японця Казукі Уру, застосувавши прийом йорікірі.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на Sumo.Or.

Аонішікі здобув другу перемогу на турнірі

Українець Данило Явгусишин продовжує виступи на заключному в сезоні імператорському ґранд-турнірі з сумо Kyushu Basho-2026, який проходить у японській Фукуоці.

У поєдинку третього змагального дня Аонішікі зустрівся з японцем Казукі Урою. Українець здолав суперника прийомом йорікірі, витіснивши його за межі дохйо.

Таким чином, після стартової поразки від Хірокі Асаноями Явгусишин виграв дві сутички поспіль. Раніше він також переміг Наою Йошинофуджі. Тепер у активі українця дві перемоги та одна поразка.

Шіші зазнав третьої поспіль поразки

Не вдалося здобути перемогу іншому українському сумоїсту Сергію Соколовському, який виступає під ім’ям Шіші Масару.

У третій день змагань його суперником став монгол Ошома. Поєдинок завершився на користь опонента українця - він переміг прийомом хатакікомі.

Для Соколовського це вже третя поразка поспіль на нинішньому турнірі. Раніше він поступився Асакорю та Таканошо.

Хошорю програв уперше, Кірішіма також поступився

Однією з головних несподіванок третього дня стала поразка йокодзуни Хошорю. Монгол не впорався з японцем Фуджірьогою, який переміг прийомом ошітаоші. Для Хошорю це перша невдача на Kyushu Basho-2026.

Також програв ще один представник Монголії - озекі Кірішіма. Його здолав Йошинофуджі, застосувавши прийом уватенаге.

Натомість інший йокодзуна Оносато переміг Асанояму прийомом йорітаоші. Озекі Котодзакура здолав Фуджісеюна, а секівакі Атаміфуджі виявився сильнішим за Дайейшо.

Короткий підсумок інших сутичок третього дня

Серед інших помітних результатів варто відзначити перемогу Такаясу над Хакунофуджі, а також успіх Такеруфуджі у протистоянні з Ґоноямою. Котошохо здолав Хіраодумі, Вакамотохару переміг Рогу, а Охо виявився сильнішим за Асахакурю.

Після трьох змагальних днів без поразок залишаються четверо сумоїстів: Атаміфуджі, Кінбозан, Таканошо та Деваанорю. Аонішікі з показником 2–1 перебуває серед переслідувачів лідерів, тоді як Шіші поки не має перемог.

Kyushu Basho-2026 триватиме до 22 листопада. Учасники мають провести по 15 сутичок.

Раніше ми повідомляли, що українець Аонішікі отримав елітний статус дізнався свою позицію в новому рейтингу сумо.

Теги: Спортсмени
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