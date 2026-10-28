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Інше 28 жовтня 2026 · 22:11

Отримав елітний статус: українець Аонішікі дізнався свою позицію в новому рейтингу сумо

Данило Явгусишин випередив головних конкурентів у боротьбі за престижну позицію в ієрархії
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Отримав елітний статус: українець Аонішікі дізнався свою позицію в новому рейтингу сумо
Данило Аонішікі Явгусишин (фото: x.com/sumokyokai)

Японська асоціація сумо офіційно оприлюднила оновлений банзуке – офіційний табель про ранги напередодні листопадового турніру Kyushu Basho. Український борець Данило Аонішікі Явгусишин зміцнив свої позиції серед світової еліти.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Новий крок Аонішікі

22-річний українець не лише зберіг другий за престижністю ранг озекі, а й піднявся на позицію Ozeki East 1. У традиційній ієрархії сумо східна сторона вважається суттєво престижнішою за західну, хоча це й не змінює розміру фінансової винагороди.

Суперники Аонішікі – японець Котозакура та монгол Кірішіма – розташувалися на позиціях Ozeki West та Ozeki East 2 відповідно.

Отримав елітний статус: українець Аонішікі дізнався свою позицію в новому рейтингу сумо

Коли наступний турнір

Найближчий великий турнір Kyushu Basho проходитиме з 8 по 23 листопада у Фукуоці.

Для Аонішікі це стане чудовою нагодою взяти реванш у Оносато: під час вересневого Aki Basho українець до останнього претендував на трофей, поступившись японському йокозуні лише у вирішальному поєдинку фінального дня.

Раніше українка Анастасія Алпєєва виграла "золото" ЧС-2026 з боротьби.

Теги: Спортсмени
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