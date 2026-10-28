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Інше 28 жовтня 2026 · 17:38

Драматичний тріумф на останніх секундах: українка вирвала "золото" ЧС-2026 з боротьби

Анастасія Алпєєва провела переможний прийом за 13 секунд до завершення поєдинку
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Драматичний тріумф на останніх секундах: українка вирвала "золото" ЧС-2026 з боротьби
Анастасія Алпєєва (фото: Асоціація спортивної боротьби України)

Українська борчиня вільного стилю Анастасія Алпєєва здобула золоту медаль на чемпіонаті світу 2026 року з боротьби. У наддраматичному фіналі вагової категорії до 76 кг українка вирвала перемогу у представниці Індії.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Шлях до фіналу

Анастасія Алпєєва стала першою представницею збірної України, яка пробилася до "золотого" фіналу на світовій першості 2026 року. У півфіналі вона достроково розгромила туркеню Кадрі Аксой Кочак з рахунком 11:0.

У вирішальній сутичці українській борчині протистояла індійка Кажал Кажал.

Шедевральна розв'язка за 13 секунд до кінця

Фінальна сутичка розпочалася з активних дій українки, яка виштовхнула суперницю за межі матів і відкрила рахунок. Утім, індійській спортсменці вдавалося двічі відновлювати паритет. За рахунку 4:4 Кажал володіла перевагою останньої результативної дії та перебувала за крок від підсумкової перемоги.

Доля "золота" вирішилася на останніх миттєвостях. Всього за 13 секунд до завершення сутички Алпєєва провела блискавичну атаку на чотири бали, перевівши суперницю в партер і вирвавшись уперед (8:4). Індійка встигла скоротити відставання, проте українка впевнено втримала переможний рахунок 8:6.

Драматичний тріумф на останніх секундах: українка вирвала &quot;золото&quot; ЧС-2026 з боротьби

Історичне досягнення для України

Золота нагорода Алпєєвої стала першою медаллю для України на чемпіонаті світу 2026 року. До цього Оксана Лівач, Соломія Винник та Парвіз Насібов зупинялися за крок від п'єдесталу, поступаючись у поєдинках за "бронзу".

Окрім того, це найкращий виступ у кар'єрі 24-річної борчині на дорослих ЧС (попереднім рекордом було 5-те місце у 2025 році). Також Алпєєва встановила рекорд для національної збірної: це перше в історії України "золото" у найважчій ваговій категорії серед жінок (72–76 кг), де раніше українкам вдавалося здобувати лише бронзові нагороди.

Раніше ми розповіли, як Україна підкорила чемпіонат Європи з черліденгу.

Теги: Спортсмени Чемпіонат світу Збірна України
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