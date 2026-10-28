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Другое 28 октября 2026 · 17:38

Драматический триумф на последних секундах: украинка вырвала "золото" ЧМ-2026 по борьбе

Анастасия Алпеева провела победный прием за 13 секунд до окончания поединка
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Драматический триумф на последних секундах: украинка вырвала "золото" ЧМ-2026 по борьбе
Анастасия Алпеева (фото: Ассоциация спортивной борьбы Украины)

Украинская борчиха вольного стиля Анастасия Алпеева завоевала золотую медаль на чемпионате мира 2026 года по борьбе. В драматичном финале весовой категории до 76 кг украинка вырвала победу у представительницы Индии.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Путь к финалу

Анастасия Алпеева стала первой представительницей сборной Украины, которая пробилась в финал за "золото" на чемпионате мира 2026 года. В полуфинале она досрочно разгромила турчанку Кадри Аксой Кочак со счетом 11:0.

В решающей схватке украинской борчихе противостояла индианка Кажал Кажал.

Шедевральная развязка за 13 секунд до конца

Финальная схватка началась с активных действий украинки, которая вытеснила соперницу за пределы ковра и открыла счет. Однако индийской спортсменке дважды удавалось восстанавливать равновесие. При счете 4:4 Кажал имела преимущество по последнему результативному действию и была в шаге от итоговой победы.

Судьба "золота" решилась в последние мгновения. Всего за 13 секунд до окончания схватки Алпеева провела молниеносную атаку на четыре балла, перевела соперницу в партер и вышла вперед (8:4). Индианка успела сократить отставание, однако украинка уверенно удержала победный счет 8:6.

Драматический триумф на последних секундах: украинка вырвала &quot;золото&quot; ЧМ-2026 по борьбе

Историческое достижение для Украины

Золотая медаль Алпеевой стала первой наградой для Украины на чемпионате мира 2026 года. До этого Оксана Ливач, Соломия Винник и Парвиз Насибов останавливались в шаге от пьедестала, уступая в поединках за "бронзу".

Кроме того, это лучший результат в карьере 24-летней борчихи на взрослых чемпионатах мира (предыдущим рекордом было 5-е место в 2025 году). Также Алпеева установила рекорд для национальной сборной: это первое в истории Украины "золото" в самой тяжелой весовой категории среди женщин (72–76 кг), где ранее украинкам удавалось завоевывать только бронзовые награды.

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Теги: Спортсмены Чемпионат мира Сборная Украины
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