Кубок Украины: "Металлист" выбил ЛНЗ голом-шедевром, матч прошлогоднего финалиста перенесен (видео)

Харьковский "Металлист" создал главную неожиданность 1/8 финала Кубка Украины, одолев на выезде черкасский ЛНЗ. Судьбу противостояния решил один роскошный удар под занавес встречи.

Кубок Украины, 1/8 финала

ЛНЗ (Черкассы, УПЛ) – "Металлист" (Харьков, 1 лига) – 0:1

Гол: Кайдалов, 81

Сенсация от "Металлиста"

С первых минут хозяева пытались давить на оборону харьковчан. Самый опасный момент имел Таллес, но вратарь гостей Павел Плетнев спас свою команду. Событие прервала воздушная тревога после 40-й минуты, из-за которой игру пришлось временно остановить.

После возобновления поединка сценарий не изменился: на опасный удар Дениса Кузыка харьковчане ответили острым выпадом Кирилла Дигтяря. Развязка наступила на 81-й минуте, когда арбитр назначил штрафной у ворот ЛНЗ. Даниил Кайдалов шедевральным ударом отправил мяч в сетку и вывел "Металлист" в 1/4 финала.

"Чернигов" и "Эпицентр" доиграют матч на Киевщине

Параллельный поединок 1/8 финала между прошлогодним финалистом турнира - "Черниговом" и "Эпицентром" из Каменец-Подольского прервали из-за непрерывных воздушных тревог. Соперники успели отыграть всего 22 минуты без забитых мячей.

Из-за затяжной опасности команды решили изменить локацию и доиграть остальное время 29 октября в 12:00 на стадионе "Арсенал-Арена" в поселке Счастливое в Киевской области.

Кроме доигрывания в Счастливом, 29 октября состоятся еще два кубковых противостояния: "Заря" встретится с "Кривбассом", а "Карпаты" будут принимать "Александрию".

По состоянию на сейчас путевки в четвертьфинал уже добыли представители элитного дивизиона - "Шахтер", "Верес", "Харьков" и "Полесье", а также перволиговый "Металлист".