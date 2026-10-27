Кендзерек оценил шансы на золото и ответил, останется ли в "Динамо"

Исполняющий обязанности главного тренера киевского "Динамо" после матча с "Шахтером" рассказал об амбициях команды в юбилейном сезоне, подготовке к следующему матчу и перспективе продолжения работы в клубе.

"Второе место – это уже тот, кто первый проиграл"

Польский специалист после поражения в матче с "Шахтером" (0:3) заявил, что вылет из Кубка Украины не влияет на амбиции команды выиграть УПЛ в текущем сезоне.

"Мы все прекрасно понимаем, в каком моменте находимся. Это юбилейный год для клуба. "Динамо" – команда, которая борется только за первые места и трофеи. Второе место — это уже тот, кто первый проиграл. Поэтому мы будем бороться за победу", – сказал Кендзерек.

Этот материал создан по итогам медиатура, организованного ФК «Динамо» (Киев) при поддержке титульного спонсора .

Кендзерек, под руководством которого "Динамо" в предыдущем туре чемпионата победило "Кудровку" (3:1), заверил, что после болезненного поражения от "Шахтера" в Кубке, настраивает команду на грядущую игру 11-го тура УПЛ с "Кривбассом".

"У нас не так много времени, чтобы думать, какой матч важнее. Я пытаюсь двигаться от игры к игре, и самый важный матч — следующий, против "Кривбасса". После сегодняшней игры есть над чем подумать. Сейчас будем готовиться к следующему матчу", – отметил Кендзерек.

Будущее Кендзерека в "Динамо"

Исполняющий обязанности главного тренера киевского клуба также ответил на вопрос, останется ли он работать в "Динамо" на долгосрочной перспективе.

"Сегодня у меня нет никаких договоренностей с президентом клуба. Но эта работа меня очень увлекает, поэтому я и мой тренерский штаб будем делать все от нас зависящее, чтобы ее продолжить. Бесспорно, для этого нужно выигрывать матчи. Именно на этом мы сейчас и сосредоточены", – отметил Мацей Кендзерек.